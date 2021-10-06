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وزارة الرياضة تعقد ندوة بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"

بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في أندية الدوري

عقدت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الإعلام والتسويق ،اليوم الأربعاء، بالرياض، ورشة عمل بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"، وذلك بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الورشة مناقشة سبل تنظيم وتفعيل العلاقة بين الوزارة وإدارات الإعلام والاتصال بالأندية المعنية والأداء الإعلامي فيها، إلى جانب الحديث عن المحتوى الإعلامي الذي تقدمه منصات الأندية الرقمية وآلية تطويره، إضافة إلى شرح آلية حوكمة هذه الإدارات، بما يحقق الفائدة المرجوة في زيادة الوعي ونبذ التعصب الرياضي.

وتأتي إقامة هذه الورشة إيماناً من الوزارة بالدور المهم والكبير لإدارات الإعلام والاتصال في الأندية الرياضية ومدى مساهمتها في خدمة القطاع الرياضي في المملكة، من خلال نشر المحتوى الإعلامي المناسب الذي يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه أندية الوطن، في ظل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تعقد ندوة بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"
سبق

عقدت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الإعلام والتسويق ،اليوم الأربعاء، بالرياض، ورشة عمل بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"، وذلك بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الورشة مناقشة سبل تنظيم وتفعيل العلاقة بين الوزارة وإدارات الإعلام والاتصال بالأندية المعنية والأداء الإعلامي فيها، إلى جانب الحديث عن المحتوى الإعلامي الذي تقدمه منصات الأندية الرقمية وآلية تطويره، إضافة إلى شرح آلية حوكمة هذه الإدارات، بما يحقق الفائدة المرجوة في زيادة الوعي ونبذ التعصب الرياضي.

وتأتي إقامة هذه الورشة إيماناً من الوزارة بالدور المهم والكبير لإدارات الإعلام والاتصال في الأندية الرياضية ومدى مساهمتها في خدمة القطاع الرياضي في المملكة، من خلال نشر المحتوى الإعلامي المناسب الذي يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه أندية الوطن، في ظل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
09:06 PM

وزارة الرياضة تعقد ندوة بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"

بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في أندية الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الإعلام والتسويق ،اليوم الأربعاء، بالرياض، ورشة عمل بعنوان "الإعلام والتواصل في الأندية الرياضية السعودية"، وذلك بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الورشة مناقشة سبل تنظيم وتفعيل العلاقة بين الوزارة وإدارات الإعلام والاتصال بالأندية المعنية والأداء الإعلامي فيها، إلى جانب الحديث عن المحتوى الإعلامي الذي تقدمه منصات الأندية الرقمية وآلية تطويره، إضافة إلى شرح آلية حوكمة هذه الإدارات، بما يحقق الفائدة المرجوة في زيادة الوعي ونبذ التعصب الرياضي.

وتأتي إقامة هذه الورشة إيماناً من الوزارة بالدور المهم والكبير لإدارات الإعلام والاتصال في الأندية الرياضية ومدى مساهمتها في خدمة القطاع الرياضي في المملكة، من خلال نشر المحتوى الإعلامي المناسب الذي يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه أندية الوطن، في ظل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.

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