النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

بريطانيا تدعو إلى إنهاء العنف وخفض التوترات في القدس المحتلة

دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى خفض التوترات في القدس المحتلة التي شهدت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مؤخرًا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في بيان بهذا الشأن: "المملكة المتحدة تدعو إلى التهدئة، كما تدعو إلى إنهاء العنف الذي شهدته القدس في الأيام الماضية"، مطالبة جميع الأطراف بخفض التوترات في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تدعو إلى إنهاء العنف وخفض التوترات في القدس المحتلة
سبق

دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى خفض التوترات في القدس المحتلة التي شهدت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مؤخرًا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في بيان بهذا الشأن: "المملكة المتحدة تدعو إلى التهدئة، كما تدعو إلى إنهاء العنف الذي شهدته القدس في الأيام الماضية"، مطالبة جميع الأطراف بخفض التوترات في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
03:22 PM

بريطانيا تدعو إلى إنهاء العنف وخفض التوترات في القدس المحتلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,641

دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى خفض التوترات في القدس المحتلة التي شهدت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مؤخرًا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في بيان بهذا الشأن: "المملكة المتحدة تدعو إلى التهدئة، كما تدعو إلى إنهاء العنف الذي شهدته القدس في الأيام الماضية"، مطالبة جميع الأطراف بخفض التوترات في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة