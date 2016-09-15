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قرقاش: "هجوم أرامكو" يطالنا جميعًا.. الإمارات موقفها وموقعها مع الرياض

قال: يشير إلى تحدٍّ استراتيجي تُواجهه المنطقة وتَضَافر الجهود تجاهه ضرورة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش: إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو، يطالنا جميعًا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تضافر الجهود تجاهه.
وتابع قرقاش: الإمارات أدركت طبيعة التحديات المُحدِقة والمشتركة مبكرًا، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استنكرت بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح أمس السبت، مَعمَليْن تابعيْن لشركة أرامكو في "بقيق وهجرة خريص"؛ مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية؛ فقد نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان: أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كُلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يُواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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قرقاش: "هجوم أرامكو" يطالنا جميعًا.. الإمارات موقفها وموقعها مع الرياض
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش: إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو، يطالنا جميعًا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تضافر الجهود تجاهه.
وتابع قرقاش: الإمارات أدركت طبيعة التحديات المُحدِقة والمشتركة مبكرًا، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استنكرت بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح أمس السبت، مَعمَليْن تابعيْن لشركة أرامكو في "بقيق وهجرة خريص"؛ مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية؛ فقد نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان: أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كُلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يُواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:22 AM

قرقاش: "هجوم أرامكو" يطالنا جميعًا.. الإمارات موقفها وموقعها مع الرياض

قال: يشير إلى تحدٍّ استراتيجي تُواجهه المنطقة وتَضَافر الجهود تجاهه ضرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش: إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو، يطالنا جميعًا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تضافر الجهود تجاهه.
وتابع قرقاش: الإمارات أدركت طبيعة التحديات المُحدِقة والمشتركة مبكرًا، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استنكرت بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح أمس السبت، مَعمَليْن تابعيْن لشركة أرامكو في "بقيق وهجرة خريص"؛ مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية؛ فقد نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان: أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كُلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يُواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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