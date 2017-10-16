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"تعليم رجال ألمع" يكرم أفضل السجناء سلوكاً بسجن المحافظة

فى مبادرة تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى النزلاء

فايع الزيادي - رجال ألمع: قام رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم رجال ألمع محمد بن يوسف قاسم؛ بمبادرة نوعية بتكريم أفضل السجناء سلوكاً بالتنسيق مع إدارة السجن بالمحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة التعليم ممثلة في التوجية والإرشاد هذا الأسبوع برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس.

كما قام "قاسم" بزيارة السجن وتقديم الدرع والتكريم الخاص بالسجين المكرم، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مدير السجن المكلف الملازم أول عبدالرحمن بن أحمد، بأن يتم التكريم شهرياً وفق معايير تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى نزلاء السجن وخفض السلوك السلبي.

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"تعليم رجال ألمع" يكرم أفضل السجناء سلوكاً بسجن المحافظة
سبق

فايع الزيادي - رجال ألمع: قام رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم رجال ألمع محمد بن يوسف قاسم؛ بمبادرة نوعية بتكريم أفضل السجناء سلوكاً بالتنسيق مع إدارة السجن بالمحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة التعليم ممثلة في التوجية والإرشاد هذا الأسبوع برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس.

كما قام "قاسم" بزيارة السجن وتقديم الدرع والتكريم الخاص بالسجين المكرم، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مدير السجن المكلف الملازم أول عبدالرحمن بن أحمد، بأن يتم التكريم شهرياً وفق معايير تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى نزلاء السجن وخفض السلوك السلبي.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:14 PM

"تعليم رجال ألمع" يكرم أفضل السجناء سلوكاً بسجن المحافظة

فى مبادرة تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى النزلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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فايع الزيادي - رجال ألمع: قام رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم رجال ألمع محمد بن يوسف قاسم؛ بمبادرة نوعية بتكريم أفضل السجناء سلوكاً بالتنسيق مع إدارة السجن بالمحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة التعليم ممثلة في التوجية والإرشاد هذا الأسبوع برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس.

كما قام "قاسم" بزيارة السجن وتقديم الدرع والتكريم الخاص بالسجين المكرم، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مدير السجن المكلف الملازم أول عبدالرحمن بن أحمد، بأن يتم التكريم شهرياً وفق معايير تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى نزلاء السجن وخفض السلوك السلبي.

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