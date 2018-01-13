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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يدعو للحيطة والحذر واتباع التعليمات

"القرني" طالَبَ بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة ومراقبة الأطفال

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

‎ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

مدني مكة الدفاع المدني مكة المكرمة الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يدعو للحيطة والحذر واتباع التعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

‎ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:08 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يدعو للحيطة والحذر واتباع التعليمات

"القرني" طالَبَ بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة ومراقبة الأطفال

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
9,716

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

‎ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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