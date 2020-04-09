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المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاة

ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:21 AM

المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاة

ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

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