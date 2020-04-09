قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.
المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاة
ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181
قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.المكسيك فيروس كورونا الجديد
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المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:21 AM
المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" و174 وفاة
ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181
قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء: إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.
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