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"التعليم" تطلق فعالية "تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19"

من خلال استقطاب 500 من المبدعين ورواد الأعمال

انطلقت فعالية تحدي الشركات الناشئة "كوفيد 19 أون لاين" بحضور وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، التي تستهدف استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة افتراضياً "عن بُعد" لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة كورونا، وذلك في المدة من 9 إلى 11 يوليو 2020م.

وقال "العقيلي" خلال كلمته الافتتاحية: المسابقة بادرة نحو التحرك الإيجابي لتحول الأفكار الريادية التي تظهر أمام الطلاب والطالبات، وتتحول لشركات مفيدة وذات قيمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وأضاف: التغيير الذي يسود العالم بعد جائحة كوفيد 19 يجب أن يُستعد له، حيث يُتطلع من خلال هذه المسابقة إلى أفكار إبداعية وابتكارية لتتحول إلى شركات ناشئة تسهم في محاور مختلفة لمواجهة هذا التحدي.

ونوّه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير التعليم للطلاب والطالبات في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم أحمد الشميمري مهام إدارة الابتكار وريادة الأعمال المتمثلة في رعاية الابتكار، ودعم الشركات مع الشركات الناشئة، والاهتمام بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، والتنسيق بين الوزارة ومراكز الابتكار، منوهاً بدور وزارة التعليم في دعم منظومة ريادة الأعمال وأهم المبادرات التي تبنتها الوزارة لتحويل الجامعات السعودية لجامعات ريادية، مثل "مبادرة تطوير القدرات الريادية للقيادة الجامعية، ومبادرة مراكز الابتكار ونقل التقنية، ومبادرة تمكين أندية الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، ومبادرة تطبيق حلول لمشروعات التخرج، ومبادرة منصة أسس لتدريب رواد الأعمال، ومعامل الابتكار المتنقلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تطلق فعالية "تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19"
سبق

انطلقت فعالية تحدي الشركات الناشئة "كوفيد 19 أون لاين" بحضور وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، التي تستهدف استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة افتراضياً "عن بُعد" لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة كورونا، وذلك في المدة من 9 إلى 11 يوليو 2020م.

وقال "العقيلي" خلال كلمته الافتتاحية: المسابقة بادرة نحو التحرك الإيجابي لتحول الأفكار الريادية التي تظهر أمام الطلاب والطالبات، وتتحول لشركات مفيدة وذات قيمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وأضاف: التغيير الذي يسود العالم بعد جائحة كوفيد 19 يجب أن يُستعد له، حيث يُتطلع من خلال هذه المسابقة إلى أفكار إبداعية وابتكارية لتتحول إلى شركات ناشئة تسهم في محاور مختلفة لمواجهة هذا التحدي.

ونوّه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير التعليم للطلاب والطالبات في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم أحمد الشميمري مهام إدارة الابتكار وريادة الأعمال المتمثلة في رعاية الابتكار، ودعم الشركات مع الشركات الناشئة، والاهتمام بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، والتنسيق بين الوزارة ومراكز الابتكار، منوهاً بدور وزارة التعليم في دعم منظومة ريادة الأعمال وأهم المبادرات التي تبنتها الوزارة لتحويل الجامعات السعودية لجامعات ريادية، مثل "مبادرة تطوير القدرات الريادية للقيادة الجامعية، ومبادرة مراكز الابتكار ونقل التقنية، ومبادرة تمكين أندية الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، ومبادرة تطبيق حلول لمشروعات التخرج، ومبادرة منصة أسس لتدريب رواد الأعمال، ومعامل الابتكار المتنقلة".

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:56 PM

"التعليم" تطلق فعالية "تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19"

من خلال استقطاب 500 من المبدعين ورواد الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت فعالية تحدي الشركات الناشئة "كوفيد 19 أون لاين" بحضور وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، التي تستهدف استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة افتراضياً "عن بُعد" لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة كورونا، وذلك في المدة من 9 إلى 11 يوليو 2020م.

وقال "العقيلي" خلال كلمته الافتتاحية: المسابقة بادرة نحو التحرك الإيجابي لتحول الأفكار الريادية التي تظهر أمام الطلاب والطالبات، وتتحول لشركات مفيدة وذات قيمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وأضاف: التغيير الذي يسود العالم بعد جائحة كوفيد 19 يجب أن يُستعد له، حيث يُتطلع من خلال هذه المسابقة إلى أفكار إبداعية وابتكارية لتتحول إلى شركات ناشئة تسهم في محاور مختلفة لمواجهة هذا التحدي.

ونوّه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير التعليم للطلاب والطالبات في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم أحمد الشميمري مهام إدارة الابتكار وريادة الأعمال المتمثلة في رعاية الابتكار، ودعم الشركات مع الشركات الناشئة، والاهتمام بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، والتنسيق بين الوزارة ومراكز الابتكار، منوهاً بدور وزارة التعليم في دعم منظومة ريادة الأعمال وأهم المبادرات التي تبنتها الوزارة لتحويل الجامعات السعودية لجامعات ريادية، مثل "مبادرة تطوير القدرات الريادية للقيادة الجامعية، ومبادرة مراكز الابتكار ونقل التقنية، ومبادرة تمكين أندية الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، ومبادرة تطبيق حلول لمشروعات التخرج، ومبادرة منصة أسس لتدريب رواد الأعمال، ومعامل الابتكار المتنقلة".

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