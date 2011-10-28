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"العساكر" يشيد بقرار مجلس الوزراء لتعويض عاملي القطاعات الصحية المتوفين بكورونا

قال في تغريدة عنوانها "القيادة والقدوة": يؤكّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ

أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر؛ بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صرف مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً لأسرة المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد-19، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، مؤكداً أنه يجسّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

‏جاء ذلك في تغريدة إشادة عبر حسابه بتويتر جعل عنوانها "القيادة القدوة"، قال فيها: منذ انتشار فيروس كورونا، وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- بتقديم العلاج المجاني للجميع مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

‏وأضاف العساكر؛ قرار ‫مجلس الوزراء بتعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفين العاملين في القطاع الصحي سعودياً كان أم غير سعودي، يؤكّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

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"العساكر" يشيد بقرار مجلس الوزراء لتعويض عاملي القطاعات الصحية المتوفين بكورونا
سبق

أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر؛ بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صرف مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً لأسرة المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد-19، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، مؤكداً أنه يجسّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

‏جاء ذلك في تغريدة إشادة عبر حسابه بتويتر جعل عنوانها "القيادة القدوة"، قال فيها: منذ انتشار فيروس كورونا، وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- بتقديم العلاج المجاني للجميع مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

‏وأضاف العساكر؛ قرار ‫مجلس الوزراء بتعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفين العاملين في القطاع الصحي سعودياً كان أم غير سعودي، يؤكّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:42 PM

"العساكر" يشيد بقرار مجلس الوزراء لتعويض عاملي القطاعات الصحية المتوفين بكورونا

قال في تغريدة عنوانها "القيادة والقدوة": يؤكّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ

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عبدالله العنزي - الرياض
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أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر؛ بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صرف مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً لأسرة المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد-19، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، مؤكداً أنه يجسّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

‏جاء ذلك في تغريدة إشادة عبر حسابه بتويتر جعل عنوانها "القيادة القدوة"، قال فيها: منذ انتشار فيروس كورونا، وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- بتقديم العلاج المجاني للجميع مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

‏وأضاف العساكر؛ قرار ‫مجلس الوزراء بتعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفين العاملين في القطاع الصحي سعودياً كان أم غير سعودي، يؤكّد معنى الرعاية وشمولية المبدأ.

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