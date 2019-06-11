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أمير عسير يوجه بالتحقيق في فاجعة "طفلة الحرجة" ونقل أسرتها لمنزل لائق.. حتى تتجلى الحقيقة كاملة

وجّه فرع النيابة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات

قدّمت إمارة منطقة عسير تعازيها ومواساتها لوالد وأسرة "طفلة الحرجة" التي توفيت خلال تنفيذ إزالة التعديات بالمحافظة.

وأكدت الإمارة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، لافتةً إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

وقال المتحدث الرسمي المكلف لإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري: إن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وجّه فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، والإشعار بنتيجة التحقيقات.

وأضاف "الأحمري": كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بياناً إلحاقياً لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز النيابة العامة إزالة التعديات محافظة الحرجة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يوجه بالتحقيق في فاجعة "طفلة الحرجة" ونقل أسرتها لمنزل لائق.. حتى تتجلى الحقيقة كاملة
سبق

قدّمت إمارة منطقة عسير تعازيها ومواساتها لوالد وأسرة "طفلة الحرجة" التي توفيت خلال تنفيذ إزالة التعديات بالمحافظة.

وأكدت الإمارة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، لافتةً إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

وقال المتحدث الرسمي المكلف لإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري: إن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وجّه فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، والإشعار بنتيجة التحقيقات.

وأضاف "الأحمري": كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بياناً إلحاقياً لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:24 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:45 PM

أمير عسير يوجه بالتحقيق في فاجعة "طفلة الحرجة" ونقل أسرتها لمنزل لائق.. حتى تتجلى الحقيقة كاملة

وجّه فرع النيابة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات

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رائد القرفي - أبها
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72,495

قدّمت إمارة منطقة عسير تعازيها ومواساتها لوالد وأسرة "طفلة الحرجة" التي توفيت خلال تنفيذ إزالة التعديات بالمحافظة.

وأكدت الإمارة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، لافتةً إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

وقال المتحدث الرسمي المكلف لإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري: إن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وجّه فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، والإشعار بنتيجة التحقيقات.

وأضاف "الأحمري": كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بياناً إلحاقياً لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

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