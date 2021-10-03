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حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

يجب تقريبها من الجسم مع مراعاة "التبديل بين الكتفين"

قالت حركة "الظهر الصحي" الألمانية، إن حقيبة اليد ينبغي ألا تزن أكثر من 10% من وزن الجسم، وذلك للحفاظ على صحة الظهر.

وأوضحت الحركة أنه إذا كان وزن الجسم 60 كيلوجراماً، فينبغي ألا يزيد وزن حقيبة اليد على 6 كيلوجرامات كحد أقصى، بحسب ما نقلت "العين" الإماراتية.

ومن المهم أيضاً أن يتخذ الظهر وضعاً منتصباً، وأن تكون حقيبة اليد قريبة من الجسم قدر الإمكان، مع مراعاة التبديل بين الكتفين بانتظام.

وفي حال الحاجة إلى حمل أغراض كثيرة في حقيبة اليد باستمرار، فمن الأفضل استبدالها بحقيبة ظهر، وذلك من أجل توزيع الوزن على كلتا الكتفين، ومن ثم تجنب الإصابة بآلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري.

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حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!
سبق

قالت حركة "الظهر الصحي" الألمانية، إن حقيبة اليد ينبغي ألا تزن أكثر من 10% من وزن الجسم، وذلك للحفاظ على صحة الظهر.

وأوضحت الحركة أنه إذا كان وزن الجسم 60 كيلوجراماً، فينبغي ألا يزيد وزن حقيبة اليد على 6 كيلوجرامات كحد أقصى، بحسب ما نقلت "العين" الإماراتية.

ومن المهم أيضاً أن يتخذ الظهر وضعاً منتصباً، وأن تكون حقيبة اليد قريبة من الجسم قدر الإمكان، مع مراعاة التبديل بين الكتفين بانتظام.

وفي حال الحاجة إلى حمل أغراض كثيرة في حقيبة اليد باستمرار، فمن الأفضل استبدالها بحقيبة ظهر، وذلك من أجل توزيع الوزن على كلتا الكتفين، ومن ثم تجنب الإصابة بآلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
12:33 PM

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

يجب تقريبها من الجسم مع مراعاة "التبديل بين الكتفين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,808

قالت حركة "الظهر الصحي" الألمانية، إن حقيبة اليد ينبغي ألا تزن أكثر من 10% من وزن الجسم، وذلك للحفاظ على صحة الظهر.

وأوضحت الحركة أنه إذا كان وزن الجسم 60 كيلوجراماً، فينبغي ألا يزيد وزن حقيبة اليد على 6 كيلوجرامات كحد أقصى، بحسب ما نقلت "العين" الإماراتية.

ومن المهم أيضاً أن يتخذ الظهر وضعاً منتصباً، وأن تكون حقيبة اليد قريبة من الجسم قدر الإمكان، مع مراعاة التبديل بين الكتفين بانتظام.

وفي حال الحاجة إلى حمل أغراض كثيرة في حقيبة اليد باستمرار، فمن الأفضل استبدالها بحقيبة ظهر، وذلك من أجل توزيع الوزن على كلتا الكتفين، ومن ثم تجنب الإصابة بآلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري.

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