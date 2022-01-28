تعرّف على أكثر ما ينساه ركاب الطائرات.. والسبب اللحاق بموعد الرحلة

أجهزة جوال وكمبيوتر وأدوات تجميل

وضع خبراء موقع "أفيزسيل" الروسي المختص بالسياحة والسفر قائمة بأكثر المقتنيات التي ينساها ركاب الرحلات الجوية أثناء وجودهم في المطارات أو أثناء مغادرة الطائرة، وشملت قائمة أكثر المفقودات الشخصية القفازات، وأدوات التجميل والجوالات واللاب توب المحمول وسماعات الرأس.

ووفقًا لقوانين المفقودات في المطارات العالمية تتراوح الفترة التي يمكن للراكب استرجاع أغراضه ومفقوداته تقترب من الثلاثة أشهر، وفي حالة انتهاء الفترة دون السؤال عن المفقودات تحول إلى المؤسسات الاجتماعية.

وذكر العديد من الركاب الذين فقدوا بعض أغراضهم الشخصية أن السبب الأول هو التأخير عن موعد الرحلة أو الجلوس طويلاً في أماكن الطعام بالمطارات ومصاحبة الأسرة، كما ذكر الركاب أن أكثر المواقيت التى ينسون فيها أغراضهم هي الصباح الباكر وفترة المساء.