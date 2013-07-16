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"الإنذار المبكّر" ينبّه 10 مناطق .. أتربة ورياح وسحب رعدية

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة وتستمر حتى المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الحدود الشمالية والجوف والشرقية ونجران والمدينة المنوّرة وتبوك ومكة المكرّمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكّر، أن الحالة تبدأ في المدينة المنوّرة من الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل محافظات عدة، منها: الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، فيما تبدأ في مكة المكرّمة في التاسعة صباحاً وتنتهي في السابعة، وتضم: أضم والطائف والعاصمة المقدّسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ وميسان.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة وعسير وجازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تبدأ الحالة في جازان والباحة في التاسعة صباحاً، بينما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي جميعاً في الحادية عشرة مساءً.

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"الإنذار المبكّر" ينبّه 10 مناطق .. أتربة ورياح وسحب رعدية
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الحدود الشمالية والجوف والشرقية ونجران والمدينة المنوّرة وتبوك ومكة المكرّمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكّر، أن الحالة تبدأ في المدينة المنوّرة من الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل محافظات عدة، منها: الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، فيما تبدأ في مكة المكرّمة في التاسعة صباحاً وتنتهي في السابعة، وتضم: أضم والطائف والعاصمة المقدّسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ وميسان.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة وعسير وجازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تبدأ الحالة في جازان والباحة في التاسعة صباحاً، بينما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي جميعاً في الحادية عشرة مساءً.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:58 AM

"الإنذار المبكّر" ينبّه 10 مناطق .. أتربة ورياح وسحب رعدية

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة وتستمر حتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الحدود الشمالية والجوف والشرقية ونجران والمدينة المنوّرة وتبوك ومكة المكرّمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكّر، أن الحالة تبدأ في المدينة المنوّرة من الثامنة صباحاً وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل محافظات عدة، منها: الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، فيما تبدأ في مكة المكرّمة في التاسعة صباحاً وتنتهي في السابعة، وتضم: أضم والطائف والعاصمة المقدّسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ وميسان.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة وعسير وجازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تبدأ الحالة في جازان والباحة في التاسعة صباحاً، بينما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي جميعاً في الحادية عشرة مساءً.

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