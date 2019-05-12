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مرزوق العتيبي لـ"سبق": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن

قال: مساعدة وزارة الصحة والأمن تتمثل في شعار "كلنا مسؤول"

أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.

وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "سبق": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.

يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مرزوق العتيبي لـ"سبق": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن
سبق

أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.

وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "سبق": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.

يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:33 PM

مرزوق العتيبي لـ"سبق": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن

قال: مساعدة وزارة الصحة والأمن تتمثل في شعار "كلنا مسؤول"

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أحمد سرور - الرياض
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أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.

وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "سبق": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.

يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).

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