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السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري

تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

الكوت ديفوار سفير خادم الحرمين لدى الكوت ديفوار عبدالله السبيعي وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو

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السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:13 AM

السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري

تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

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