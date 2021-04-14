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عن بُعد.. أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يتخطون اختبارات "خيركم جدة"

لتحفيظ القرآن الكريم ووفق منهجيات وإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة

نجح 11114 طالباً وطالبة بحلقات ودور تحفيظ القرآن بجدة في اختبارات جمعية خيركم، عبر منصة تعليم القرآن عن بُعد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي؛ إنه منذ توقف الحلقات تماشياً مع قرارات الدولة وحفاظاً على السلامة العامة واكبت منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد هذه المرحلة الحرجة بكل كفاءة؛ حيث جرى خلال هذه الفترة تصحيح 51264 تلاوة وإجازة 13 رواية قرآنية، كما بلغت الأجزاء المحفوظة 64846 جزءاً، ولله الحمد.

وأوضح حنفي؛ أن 120 طالباً وطالبة أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملاً، ولله الحمد، وأثمرت الاختبارات عن نجاح 11114 طالباً وطالبة؛ تمكن 8767 منهم من الحصول على تقدير ممتاز.

جدير بالذكر أن منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد وتطبيقاتها الالكترونية المتوافرة في متجر الأجهزة المحمولة يستفيد منها عشرات الآلاف داخل المملكة وخارجها، وخصوصاً مجال تصحيح التلاوة والحصول على الإجازات القرآنية.

جمعية خيركم جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عن بُعد.. أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يتخطون اختبارات "خيركم جدة"
سبق

نجح 11114 طالباً وطالبة بحلقات ودور تحفيظ القرآن بجدة في اختبارات جمعية خيركم، عبر منصة تعليم القرآن عن بُعد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي؛ إنه منذ توقف الحلقات تماشياً مع قرارات الدولة وحفاظاً على السلامة العامة واكبت منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد هذه المرحلة الحرجة بكل كفاءة؛ حيث جرى خلال هذه الفترة تصحيح 51264 تلاوة وإجازة 13 رواية قرآنية، كما بلغت الأجزاء المحفوظة 64846 جزءاً، ولله الحمد.

وأوضح حنفي؛ أن 120 طالباً وطالبة أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملاً، ولله الحمد، وأثمرت الاختبارات عن نجاح 11114 طالباً وطالبة؛ تمكن 8767 منهم من الحصول على تقدير ممتاز.

جدير بالذكر أن منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد وتطبيقاتها الالكترونية المتوافرة في متجر الأجهزة المحمولة يستفيد منها عشرات الآلاف داخل المملكة وخارجها، وخصوصاً مجال تصحيح التلاوة والحصول على الإجازات القرآنية.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:08 PM

عن بُعد.. أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يتخطون اختبارات "خيركم جدة"

لتحفيظ القرآن الكريم ووفق منهجيات وإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نجح 11114 طالباً وطالبة بحلقات ودور تحفيظ القرآن بجدة في اختبارات جمعية خيركم، عبر منصة تعليم القرآن عن بُعد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي؛ إنه منذ توقف الحلقات تماشياً مع قرارات الدولة وحفاظاً على السلامة العامة واكبت منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد هذه المرحلة الحرجة بكل كفاءة؛ حيث جرى خلال هذه الفترة تصحيح 51264 تلاوة وإجازة 13 رواية قرآنية، كما بلغت الأجزاء المحفوظة 64846 جزءاً، ولله الحمد.

وأوضح حنفي؛ أن 120 طالباً وطالبة أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملاً، ولله الحمد، وأثمرت الاختبارات عن نجاح 11114 طالباً وطالبة؛ تمكن 8767 منهم من الحصول على تقدير ممتاز.

جدير بالذكر أن منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد وتطبيقاتها الالكترونية المتوافرة في متجر الأجهزة المحمولة يستفيد منها عشرات الآلاف داخل المملكة وخارجها، وخصوصاً مجال تصحيح التلاوة والحصول على الإجازات القرآنية.

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