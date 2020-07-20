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"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

من المقرر أن توجد في جميع المناطق خلال الأيام المقبلة

استقبلت مراكز خدمة "تأكد" في الرياض 240874 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى تاريخه.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتبيّن الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

خدمة تأكد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض
سبق

استقبلت مراكز خدمة "تأكد" في الرياض 240874 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى تاريخه.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتبيّن الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:31 PM

240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

من المقرر أن توجد في جميع المناطق خلال الأيام المقبلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
625

استقبلت مراكز خدمة "تأكد" في الرياض 240874 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى تاريخه.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتبيّن الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

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