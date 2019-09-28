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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى جدة غدًا

يلتقي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .

هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى جدة غدًا
سبق

يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .

هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:40 PM

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى جدة غدًا

يلتقي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .

هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .

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