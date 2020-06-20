روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.
وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.
وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.
وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.
وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.