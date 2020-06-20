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روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس

الإجمالي بلغ 576952 حالة.. والوفيات 8002

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.

وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.

وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:18 AM

روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس

الإجمالي بلغ 576952 حالة.. والوفيات 8002

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة.

وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

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