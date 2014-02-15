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أمانة الرياض: الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

بمشاركة 12 جهة حكومية

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك بهدف منع أي تجاوزات للأنظمة، وتحسين المشهد الحضري في نطاق الأحياء المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المشتركة ضبطت خلال الأيام السبعة الماضية 212 عاملًا مخالفًا، وتزامن معها تنفيذ 156 جولة رقابية على المنشآت التجارية، نتج عنها تحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة، إلى جانب مصادرة 11,9 طنًا من المواد الغذائية.

وأغلقت الحملات 35 موقعًا مخالفًا، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 18 مبنى غير نظامي، كما أتلفت 1172 قطعة عينية، و353 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك.

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم كلًا من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.

أمانة الرياض الحملات الميدانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة
سبق

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك بهدف منع أي تجاوزات للأنظمة، وتحسين المشهد الحضري في نطاق الأحياء المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المشتركة ضبطت خلال الأيام السبعة الماضية 212 عاملًا مخالفًا، وتزامن معها تنفيذ 156 جولة رقابية على المنشآت التجارية، نتج عنها تحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة، إلى جانب مصادرة 11,9 طنًا من المواد الغذائية.

وأغلقت الحملات 35 موقعًا مخالفًا، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 18 مبنى غير نظامي، كما أتلفت 1172 قطعة عينية، و353 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك.

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم كلًا من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:07 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:04 PM

أمانة الرياض: الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

بمشاركة 12 جهة حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك بهدف منع أي تجاوزات للأنظمة، وتحسين المشهد الحضري في نطاق الأحياء المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المشتركة ضبطت خلال الأيام السبعة الماضية 212 عاملًا مخالفًا، وتزامن معها تنفيذ 156 جولة رقابية على المنشآت التجارية، نتج عنها تحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة، إلى جانب مصادرة 11,9 طنًا من المواد الغذائية.

وأغلقت الحملات 35 موقعًا مخالفًا، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 18 مبنى غير نظامي، كما أتلفت 1172 قطعة عينية، و353 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك.

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم كلًا من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

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