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استمرار التسجيل للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يقام من 28 نوفمبر الحالي حتى 16 ديسمبر المقبل بمقر النادي بملهم

يواصل نادي الصقور السعودي استقبال الراغبين في المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 والذي يقام للمرة الرابعة، والمزمع إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي وحتى 16 ديسمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي أن باب التسجيل لمسابقتي الملواح والمزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سيغلق يوم 25 نوفمبر الحالي، مشيراً إلى أن عملية التسجيل مستمرة يومياً بمقر النادي بملهم من الساعة الثالثة مساءً حتى التاسعة مساءً، كما يحق للمشاركين في أشواط المزاين التسجيل في نفس يوم الشوط المخصص لهم.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يعد مهرجانًا دوليًّا ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم ويشهد مشاركة نخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وجميع أنحاء العالم، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف ست فئات من الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخنا وما يحويه من القيم والعادات الأصيلة وحث المجتمع على الحفاظ عليها.

وشهدت النسختان الأولى والثانية الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور في العالم، حيث شارك في النسخة الأولى 1723 صقراً فيما شارك في الثانية 2350 صقراً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استمرار التسجيل للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

يواصل نادي الصقور السعودي استقبال الراغبين في المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 والذي يقام للمرة الرابعة، والمزمع إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي وحتى 16 ديسمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي أن باب التسجيل لمسابقتي الملواح والمزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سيغلق يوم 25 نوفمبر الحالي، مشيراً إلى أن عملية التسجيل مستمرة يومياً بمقر النادي بملهم من الساعة الثالثة مساءً حتى التاسعة مساءً، كما يحق للمشاركين في أشواط المزاين التسجيل في نفس يوم الشوط المخصص لهم.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يعد مهرجانًا دوليًّا ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم ويشهد مشاركة نخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وجميع أنحاء العالم، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف ست فئات من الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخنا وما يحويه من القيم والعادات الأصيلة وحث المجتمع على الحفاظ عليها.

وشهدت النسختان الأولى والثانية الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور في العالم، حيث شارك في النسخة الأولى 1723 صقراً فيما شارك في الثانية 2350 صقراً.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
06:46 PM

استمرار التسجيل للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يقام من 28 نوفمبر الحالي حتى 16 ديسمبر المقبل بمقر النادي بملهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل نادي الصقور السعودي استقبال الراغبين في المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 والذي يقام للمرة الرابعة، والمزمع إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي وحتى 16 ديسمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي أن باب التسجيل لمسابقتي الملواح والمزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سيغلق يوم 25 نوفمبر الحالي، مشيراً إلى أن عملية التسجيل مستمرة يومياً بمقر النادي بملهم من الساعة الثالثة مساءً حتى التاسعة مساءً، كما يحق للمشاركين في أشواط المزاين التسجيل في نفس يوم الشوط المخصص لهم.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يعد مهرجانًا دوليًّا ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم ويشهد مشاركة نخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وجميع أنحاء العالم، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف ست فئات من الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخنا وما يحويه من القيم والعادات الأصيلة وحث المجتمع على الحفاظ عليها.

وشهدت النسختان الأولى والثانية الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للصقور في العالم، حيث شارك في النسخة الأولى 1723 صقراً فيما شارك في الثانية 2350 صقراً.

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