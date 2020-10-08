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أمين الرياض: الأعوام الـ 5 المقبلة ستشهد تطوّرًا غير مسبوق في العاصمة

وصف المرحلة الحاليّة بـ"التاريخية" في مجال التنمية.. ضمن رؤية 2030

كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أن الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد نقلة نوعيّة وتطوّرًا غير مسبوق في العاصمة نظير الدعم السخيّ الذي تحظى به المدينة من لدن القيادة الحكيمة، واصفًا المرحلة الحاليّة بالتاريخية في مجال التنمية؛ لارتباطها الوثيق بخطط حاضرة ومستقبلية متصلة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير "فيصل"، خلال حديثه في اللقاء السادس لأمانة الرياض والمجلس البلدي المنعقد اليوم: يرتكز العمل في المرحلة الحالية على تطوير المدينة لتتمكن من تجاوز التحديات أبرزها النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال العقود الماضية، وما ترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهود في إيصال الخدمات للسكّان، وتأسيس بنية تحتية متينة قادرة على الوفاء بمتطلبات مستهدف الارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الأمير فيصل بن عيّاف أن العمل في الأمانة مؤسسي ويسير وفق خطط دورية، إلى جانب أهداف متوسطة وبعيدة المدى، وهناك حرص على الموازنة في تحديد الأولويات، والعمل بطريقة استراتيجية للاستفادة من الموارد المتاحة بما يتواكب مع الخطط الخمسية للدولة.

وبيّن أمين منطقة الرياض أن منسوبي الأمانة على قدر عالٍ من المسؤولية وتمكنوا بكفاءة واقتدار من المحافظة على أدائهم بجودة ودقة في ظل مرور العاصمة بجائحة كورونا المستجد، ولم يدخروا جهدًا في سبيل خدمة السكان وحمايتهم.

وثمن الدور الذي يؤديه المجلس البلدي في إيصال صوت المستفيد، وزياراته الميدانية لمختلف أحياء المدينة واجتماعه المستمر مع الأهالي، مبينًا أن مخرجاته تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من جهته، أشاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، باهتمام أمين منطقة الرياض في تعزيز التكامل المؤسسي ودعم الجهود المشتركة لخدمة المواطن، وتوثيق العلاقات لتحقيق تكامل الأدوار والنجاح المشترك عبر تطبيق أفضل الممارسات والوسائل في خدمة المستفيدين، واصفًا العمل مع الأمانة بأنه شراكة وعطاء لصالح الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض: الأعوام الـ 5 المقبلة ستشهد تطوّرًا غير مسبوق في العاصمة
سبق

كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أن الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد نقلة نوعيّة وتطوّرًا غير مسبوق في العاصمة نظير الدعم السخيّ الذي تحظى به المدينة من لدن القيادة الحكيمة، واصفًا المرحلة الحاليّة بالتاريخية في مجال التنمية؛ لارتباطها الوثيق بخطط حاضرة ومستقبلية متصلة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير "فيصل"، خلال حديثه في اللقاء السادس لأمانة الرياض والمجلس البلدي المنعقد اليوم: يرتكز العمل في المرحلة الحالية على تطوير المدينة لتتمكن من تجاوز التحديات أبرزها النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال العقود الماضية، وما ترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهود في إيصال الخدمات للسكّان، وتأسيس بنية تحتية متينة قادرة على الوفاء بمتطلبات مستهدف الارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الأمير فيصل بن عيّاف أن العمل في الأمانة مؤسسي ويسير وفق خطط دورية، إلى جانب أهداف متوسطة وبعيدة المدى، وهناك حرص على الموازنة في تحديد الأولويات، والعمل بطريقة استراتيجية للاستفادة من الموارد المتاحة بما يتواكب مع الخطط الخمسية للدولة.

وبيّن أمين منطقة الرياض أن منسوبي الأمانة على قدر عالٍ من المسؤولية وتمكنوا بكفاءة واقتدار من المحافظة على أدائهم بجودة ودقة في ظل مرور العاصمة بجائحة كورونا المستجد، ولم يدخروا جهدًا في سبيل خدمة السكان وحمايتهم.

وثمن الدور الذي يؤديه المجلس البلدي في إيصال صوت المستفيد، وزياراته الميدانية لمختلف أحياء المدينة واجتماعه المستمر مع الأهالي، مبينًا أن مخرجاته تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من جهته، أشاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، باهتمام أمين منطقة الرياض في تعزيز التكامل المؤسسي ودعم الجهود المشتركة لخدمة المواطن، وتوثيق العلاقات لتحقيق تكامل الأدوار والنجاح المشترك عبر تطبيق أفضل الممارسات والوسائل في خدمة المستفيدين، واصفًا العمل مع الأمانة بأنه شراكة وعطاء لصالح الوطن.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
05:10 PM

أمين الرياض: الأعوام الـ 5 المقبلة ستشهد تطوّرًا غير مسبوق في العاصمة

وصف المرحلة الحاليّة بـ"التاريخية" في مجال التنمية.. ضمن رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أن الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد نقلة نوعيّة وتطوّرًا غير مسبوق في العاصمة نظير الدعم السخيّ الذي تحظى به المدينة من لدن القيادة الحكيمة، واصفًا المرحلة الحاليّة بالتاريخية في مجال التنمية؛ لارتباطها الوثيق بخطط حاضرة ومستقبلية متصلة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير "فيصل"، خلال حديثه في اللقاء السادس لأمانة الرياض والمجلس البلدي المنعقد اليوم: يرتكز العمل في المرحلة الحالية على تطوير المدينة لتتمكن من تجاوز التحديات أبرزها النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال العقود الماضية، وما ترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهود في إيصال الخدمات للسكّان، وتأسيس بنية تحتية متينة قادرة على الوفاء بمتطلبات مستهدف الارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الأمير فيصل بن عيّاف أن العمل في الأمانة مؤسسي ويسير وفق خطط دورية، إلى جانب أهداف متوسطة وبعيدة المدى، وهناك حرص على الموازنة في تحديد الأولويات، والعمل بطريقة استراتيجية للاستفادة من الموارد المتاحة بما يتواكب مع الخطط الخمسية للدولة.

وبيّن أمين منطقة الرياض أن منسوبي الأمانة على قدر عالٍ من المسؤولية وتمكنوا بكفاءة واقتدار من المحافظة على أدائهم بجودة ودقة في ظل مرور العاصمة بجائحة كورونا المستجد، ولم يدخروا جهدًا في سبيل خدمة السكان وحمايتهم.

وثمن الدور الذي يؤديه المجلس البلدي في إيصال صوت المستفيد، وزياراته الميدانية لمختلف أحياء المدينة واجتماعه المستمر مع الأهالي، مبينًا أن مخرجاته تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من جهته، أشاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، باهتمام أمين منطقة الرياض في تعزيز التكامل المؤسسي ودعم الجهود المشتركة لخدمة المواطن، وتوثيق العلاقات لتحقيق تكامل الأدوار والنجاح المشترك عبر تطبيق أفضل الممارسات والوسائل في خدمة المستفيدين، واصفًا العمل مع الأمانة بأنه شراكة وعطاء لصالح الوطن.

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