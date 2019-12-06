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كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود تقيم احتفالاً باليوم العالمي للتربة

"الغامدي" أكد ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة لضمان بقاء الإنسان

أقامت كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ممثلة بقسم علوم التربة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتربة، والذي كان تحت رعاية الدكتور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وحضور عميد كلية علوم الأغذية والزراعة وسعادة عميد البحث العلمي.

وافتتح الحفل الدكتور عبدالعزيز بن غازي الغامدي رئيس قسم علوم التربة، حيث رحب براعي الحفل والحضور، وشدد في كلمته على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة العربية السعودية لضمان بقاء الإنسان على سطح الأرض. ومن ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كلمته والتي أشار فيها إلى ضرورة المحافظة على التربة من الإنجراف ومن التلوث.

وبعد ذلك تم افتتاح المحاضرات بمحاضرة حول قسم علوم التربة قدمها رئيس القسم، حيث ذكر أهمية دور القسم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونشاطات القسم المختلفة من برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وخدمة المجتمع.

كما أشار إلى تقديم القسم إلى حزمة من الخدمات تتمثل في تحليلات خاصة بالتربة والمياه والنبات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والدورات التدريبية، أيضاً للقسم دور في رفع مستوى الوعي والإرشاد في جميع مجالات التربة والمياه والبيئة لاسيما في المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة التربة من الانجراف والتعريف بمخاطر التلوث. واختتم بعرض لأهم منجزات القسم تتمثل في براءات الاختراع والحصول على جوائز محلية وإقليمية ونشر علمي متميز.

ثم قدم الأستاذ الدكتور عبدرب الرسول موسى العمران محاضرة بعنوان "تعرية التربة بالمملكة العربية السعودية- هل هناك حل؟" ثم قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي الغامدي مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة محاضرة عن جهود الوزارة في مكافحة تدهور التربة، ثم اختتم الدكتور جيرمايا نجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) سلسلة المحاضرات بمحاضرة عن صحة التربة. وبعد ذلك تم تكريم المتحدثين من قبل راعي الحفل.

اليوم العالمي للتربة جامعة الملك سعود

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كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود تقيم احتفالاً باليوم العالمي للتربة
سبق

أقامت كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ممثلة بقسم علوم التربة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتربة، والذي كان تحت رعاية الدكتور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وحضور عميد كلية علوم الأغذية والزراعة وسعادة عميد البحث العلمي.

وافتتح الحفل الدكتور عبدالعزيز بن غازي الغامدي رئيس قسم علوم التربة، حيث رحب براعي الحفل والحضور، وشدد في كلمته على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة العربية السعودية لضمان بقاء الإنسان على سطح الأرض. ومن ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كلمته والتي أشار فيها إلى ضرورة المحافظة على التربة من الإنجراف ومن التلوث.

وبعد ذلك تم افتتاح المحاضرات بمحاضرة حول قسم علوم التربة قدمها رئيس القسم، حيث ذكر أهمية دور القسم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونشاطات القسم المختلفة من برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وخدمة المجتمع.

كما أشار إلى تقديم القسم إلى حزمة من الخدمات تتمثل في تحليلات خاصة بالتربة والمياه والنبات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والدورات التدريبية، أيضاً للقسم دور في رفع مستوى الوعي والإرشاد في جميع مجالات التربة والمياه والبيئة لاسيما في المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة التربة من الانجراف والتعريف بمخاطر التلوث. واختتم بعرض لأهم منجزات القسم تتمثل في براءات الاختراع والحصول على جوائز محلية وإقليمية ونشر علمي متميز.

ثم قدم الأستاذ الدكتور عبدرب الرسول موسى العمران محاضرة بعنوان "تعرية التربة بالمملكة العربية السعودية- هل هناك حل؟" ثم قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي الغامدي مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة محاضرة عن جهود الوزارة في مكافحة تدهور التربة، ثم اختتم الدكتور جيرمايا نجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) سلسلة المحاضرات بمحاضرة عن صحة التربة. وبعد ذلك تم تكريم المتحدثين من قبل راعي الحفل.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:20 AM

كلية الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود تقيم احتفالاً باليوم العالمي للتربة

"الغامدي" أكد ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة لضمان بقاء الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ممثلة بقسم علوم التربة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتربة، والذي كان تحت رعاية الدكتور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وحضور عميد كلية علوم الأغذية والزراعة وسعادة عميد البحث العلمي.

وافتتح الحفل الدكتور عبدالعزيز بن غازي الغامدي رئيس قسم علوم التربة، حيث رحب براعي الحفل والحضور، وشدد في كلمته على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة العربية السعودية لضمان بقاء الإنسان على سطح الأرض. ومن ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كلمته والتي أشار فيها إلى ضرورة المحافظة على التربة من الإنجراف ومن التلوث.

وبعد ذلك تم افتتاح المحاضرات بمحاضرة حول قسم علوم التربة قدمها رئيس القسم، حيث ذكر أهمية دور القسم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونشاطات القسم المختلفة من برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وخدمة المجتمع.

كما أشار إلى تقديم القسم إلى حزمة من الخدمات تتمثل في تحليلات خاصة بالتربة والمياه والنبات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والدورات التدريبية، أيضاً للقسم دور في رفع مستوى الوعي والإرشاد في جميع مجالات التربة والمياه والبيئة لاسيما في المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة التربة من الانجراف والتعريف بمخاطر التلوث. واختتم بعرض لأهم منجزات القسم تتمثل في براءات الاختراع والحصول على جوائز محلية وإقليمية ونشر علمي متميز.

ثم قدم الأستاذ الدكتور عبدرب الرسول موسى العمران محاضرة بعنوان "تعرية التربة بالمملكة العربية السعودية- هل هناك حل؟" ثم قدم سعادة الدكتور أحمد بن علي الغامدي مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة محاضرة عن جهود الوزارة في مكافحة تدهور التربة، ثم اختتم الدكتور جيرمايا نجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) سلسلة المحاضرات بمحاضرة عن صحة التربة. وبعد ذلك تم تكريم المتحدثين من قبل راعي الحفل.

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