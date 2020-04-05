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وفاة "جبريل" رئيس الوزراء الليبي الأسبق إثر إصابته بـ"كورونا"

في أحد مستشفيات العاصمة المصرية

أعلن في القاهرة عن وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل؛ نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وطبقاً لوسائل إعلامية مصرية، فإن "جبريل"، الذي كان في عمر الـ69 توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد COVID-19.

وإنه توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت التقارير المصرية إن "جبريل" كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن "تحالف القوى الوطنية" عن إصابة "جبريل" بفيروس "كورونا"، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.

وتولى "جبريل" منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة "جبريل" رئيس الوزراء الليبي الأسبق إثر إصابته بـ"كورونا"
سبق

أعلن في القاهرة عن وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل؛ نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وطبقاً لوسائل إعلامية مصرية، فإن "جبريل"، الذي كان في عمر الـ69 توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد COVID-19.

وإنه توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت التقارير المصرية إن "جبريل" كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن "تحالف القوى الوطنية" عن إصابة "جبريل" بفيروس "كورونا"، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.

وتولى "جبريل" منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:48 PM

وفاة "جبريل" رئيس الوزراء الليبي الأسبق إثر إصابته بـ"كورونا"

في أحد مستشفيات العاصمة المصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن في القاهرة عن وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل؛ نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وطبقاً لوسائل إعلامية مصرية، فإن "جبريل"، الذي كان في عمر الـ69 توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد COVID-19.

وإنه توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت التقارير المصرية إن "جبريل" كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن "تحالف القوى الوطنية" عن إصابة "جبريل" بفيروس "كورونا"، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.

وتولى "جبريل" منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.

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