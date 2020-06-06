شرطة الرياض: القبض على مقيم عربي يروّج لمعقمات مقلدة
ضبط ألف عبوة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلّدة بشعارات مزيّفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.
وقال "التويجري": ضُبطت ألف عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.
وأضاف: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض: القبض على مقيم عربي يروّج لمعقمات مقلدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-06
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلّدة بشعارات مزيّفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.
وقال "التويجري": ضُبطت ألف عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.
وأضاف: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:59 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:29 PM
شرطة الرياض: القبض على مقيم عربي يروّج لمعقمات مقلدة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلّدة بشعارات مزيّفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.
وقال "التويجري": ضُبطت ألف عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.
وأضاف: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.