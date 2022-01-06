الاتحاد يجدد علاقته مع "البيشي" حتى 2026

جدد نادي الاتحاد، اليوم الخميس، علاقته مع لاعب الفريق الكروي الأول عبدالعزيز البيشي، حتى 2026 بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الجاري.



وتم توقيع العقد مع البيشي، في مقر النادي، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، المشرف العام على كرة القدم.



وانضم البيشي الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي حطين إلى صفوف فريق الاتحاد عام 2019 قادمًا من الفيصلي، وقبلها لعب للشباب والتعاون.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة، مع مباراة مؤجلة .