من إندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبين.. هنا آخر تطورات "الجائحة"

المكسيك سجلت 1383 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي لأكثرمن 23 ألفًا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في إندونيسيا إلى 11587.

وأبلغ "يوريانتو" عن 19 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 864؛ بينما تعافى 1954 شخصًا.

وأضاف أن إندونيسيا أجْرَت الفحص لأكثر من 86 ألف شخص للكشف عن الفيروس.

وفي كوالالمبور أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الاثنين، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 6353 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 105 حالات.

وكان آلاف الماليزيين قد انضموا اليوم الاثنين، لساعة الذروة الصباحية متجهين لأعمالهم مع تخفيف الحكومة لقيود كانت قد فرضتها على التنقلات والأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للمرة الأولى منذ ستة أسابيع؛ سعيًا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية التي ضربتها الجائحة.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين: إن أغلب الأعمال والشركات سيُسمح لها باستئناف أنشطتها؛ في مسعى للحد من الخسائر الاقتصادية التي تقدّرها الحكومة حتى الآن بنحو 63 مليار رنجيت (14.52 مليار دولار) منذ فرض القيود في 18 مارس.

ومن إسلام أباد، أكدت باكستان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين، إلى 20 ألفًا و186حالة و462 حالة وفاة، وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليمي "السند" و"البنجاب" سَجّلا أعلى أعداد للإصابة لديهما بواقع 7465 و7524 حالة.

وكانت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، قد ارتفعت أمس الأحد، في باكستان إلى 440 حالة؛ بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 19 ألفًا و103 حالات، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أمس الأحد، أن إقليم خيبر باختون خواه يُعد الأكثر تضررًا؛ حيث سجل 172 حالة وفاة جراء الفيروس، يليه إقليم السند الذي سجل 122 حالة وفاة.

وفي مانيلا قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و262 حالة إصابة أخرى.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ 9485 حالة والوفيات 623 حالة، وأن 101 مصاب تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض 1315.

وكان مسؤولون، قد قالوا: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدة أسبوع لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.

وبعيدًا عن شرق آسيا سجلت المكسيك اليوم 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 23 ألفًا و471 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية المكسيكية أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 2154 حالة حتى الآن.