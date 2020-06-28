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"الزهراني" يحصل على الدكتوراه في إدارة التعليم العالي

حصل الأستاذ شوقي بن عثمان الزهراني أحد منسوبي تعليم جدة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص إدارة التعليم العالي - من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.


وجاءت الرسالة تحت عنوان (التخطيط لاحتياج الموارد البشرية في الجامعات السعودية باستخدام السلاسل الزمنية - سيناريوهات مستقبلية – تحت إشراف أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني. وناقشها داخليًّا كلٌّ من: أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني، أ.د عباس بن أحمد بله، وخارجيًّا: د.احمد بن محمد الزائدي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة.

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"الزهراني" يحصل على الدكتوراه في إدارة التعليم العالي
سبق

حصل الأستاذ شوقي بن عثمان الزهراني أحد منسوبي تعليم جدة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص إدارة التعليم العالي - من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.


وجاءت الرسالة تحت عنوان (التخطيط لاحتياج الموارد البشرية في الجامعات السعودية باستخدام السلاسل الزمنية - سيناريوهات مستقبلية – تحت إشراف أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني. وناقشها داخليًّا كلٌّ من: أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني، أ.د عباس بن أحمد بله، وخارجيًّا: د.احمد بن محمد الزائدي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:31 PM

"الزهراني" يحصل على الدكتوراه في إدارة التعليم العالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل الأستاذ شوقي بن عثمان الزهراني أحد منسوبي تعليم جدة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص إدارة التعليم العالي - من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.


وجاءت الرسالة تحت عنوان (التخطيط لاحتياج الموارد البشرية في الجامعات السعودية باستخدام السلاسل الزمنية - سيناريوهات مستقبلية – تحت إشراف أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني. وناقشها داخليًّا كلٌّ من: أ.د عبدالله بن أحمد الزهراني، أ.د عباس بن أحمد بله، وخارجيًّا: د.احمد بن محمد الزائدي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة.

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