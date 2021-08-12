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أحدث التقنيات هدف إستراتيجي.. "بن حثلين": تطوير قطاع الإبل يبدأ من هنا

لمحات بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتوقيع "ICO" مذكرة تعاون مع "WAY"

في الوقت الذي اعتبر فيه مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين، أن أهداف المنظمة تهتم بجميع فئات المجتمع، أكد أن بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي وإدخال أحدث التقنيات في ذلك بين فئات الشباب على مستوى العالم "هدف إستراتيجي" من أهداف المنظمة.

وأوضح أن الشباب هم المستقبل والاستمرار الحقيقي لنشر هذا الموروث العالمي، مشيراً إلى أن الطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل حاليًا هو البدء باستكشاف مستقبلها وحث الشباب على العمل على ذلك.

جاءت تصريحات "بن حثلين" بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس 2021 وبمناسبة توقيع المنظمة الدولية للإبل (ICO) مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية العالمية للشباب (WAY)، بهدف تنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها والعمل على تطويره وتنشيطه بين الشباب، ودعم الباحثين منهم في مجال دراسات الإبل وخصائصها، وكل ما يتعلق بها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي. ودعم اقتصاديات الإبل لمستقبل أفضل

وأكد "الطرفان" أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى المشاركة في البدء في البحث والدراسة لمستقبل الإبل من خلال إطلاق وتنظيم مؤتمر دولي للشباب، تتم فيه مناقشة شؤون الإبل وتنمية ثقافتها، ودعم جهود الشباب دوليًا في المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتأسيس لجنة دولية مخصصة للشباب تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التنموية والثقافية المختلفة العالمية في مجال الإبل، كما تساهم كذلك في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دوليًا.

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحدث التقنيات هدف إستراتيجي.. "بن حثلين": تطوير قطاع الإبل يبدأ من هنا
سبق

في الوقت الذي اعتبر فيه مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين، أن أهداف المنظمة تهتم بجميع فئات المجتمع، أكد أن بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي وإدخال أحدث التقنيات في ذلك بين فئات الشباب على مستوى العالم "هدف إستراتيجي" من أهداف المنظمة.

وأوضح أن الشباب هم المستقبل والاستمرار الحقيقي لنشر هذا الموروث العالمي، مشيراً إلى أن الطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل حاليًا هو البدء باستكشاف مستقبلها وحث الشباب على العمل على ذلك.

جاءت تصريحات "بن حثلين" بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس 2021 وبمناسبة توقيع المنظمة الدولية للإبل (ICO) مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية العالمية للشباب (WAY)، بهدف تنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها والعمل على تطويره وتنشيطه بين الشباب، ودعم الباحثين منهم في مجال دراسات الإبل وخصائصها، وكل ما يتعلق بها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي. ودعم اقتصاديات الإبل لمستقبل أفضل

وأكد "الطرفان" أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى المشاركة في البدء في البحث والدراسة لمستقبل الإبل من خلال إطلاق وتنظيم مؤتمر دولي للشباب، تتم فيه مناقشة شؤون الإبل وتنمية ثقافتها، ودعم جهود الشباب دوليًا في المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتأسيس لجنة دولية مخصصة للشباب تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التنموية والثقافية المختلفة العالمية في مجال الإبل، كما تساهم كذلك في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دوليًا.

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:31 PM

أحدث التقنيات هدف إستراتيجي.. "بن حثلين": تطوير قطاع الإبل يبدأ من هنا

لمحات بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتوقيع "ICO" مذكرة تعاون مع "WAY"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الوقت الذي اعتبر فيه مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين، أن أهداف المنظمة تهتم بجميع فئات المجتمع، أكد أن بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي وإدخال أحدث التقنيات في ذلك بين فئات الشباب على مستوى العالم "هدف إستراتيجي" من أهداف المنظمة.

وأوضح أن الشباب هم المستقبل والاستمرار الحقيقي لنشر هذا الموروث العالمي، مشيراً إلى أن الطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل حاليًا هو البدء باستكشاف مستقبلها وحث الشباب على العمل على ذلك.

جاءت تصريحات "بن حثلين" بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس 2021 وبمناسبة توقيع المنظمة الدولية للإبل (ICO) مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية العالمية للشباب (WAY)، بهدف تنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها والعمل على تطويره وتنشيطه بين الشباب، ودعم الباحثين منهم في مجال دراسات الإبل وخصائصها، وكل ما يتعلق بها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي. ودعم اقتصاديات الإبل لمستقبل أفضل

وأكد "الطرفان" أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى المشاركة في البدء في البحث والدراسة لمستقبل الإبل من خلال إطلاق وتنظيم مؤتمر دولي للشباب، تتم فيه مناقشة شؤون الإبل وتنمية ثقافتها، ودعم جهود الشباب دوليًا في المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتأسيس لجنة دولية مخصصة للشباب تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التنموية والثقافية المختلفة العالمية في مجال الإبل، كما تساهم كذلك في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دوليًا.

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

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