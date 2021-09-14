"أبل" تكشف النقاب عن جهاز iPad mini بأداء غير مسبوق وتصميم جديد مذهل

بشاشة تغطي الواجهة بالكامل وشريحة 15 Bionic ونمط "في الوسط" وشبكة 5G

قدمت شركة Apple اليوم iPad mini القوي الجديد، الذي يأتي بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 8.3 إنش، وبأربعة ألوان، ومع شريحة A15 Bionic الجديدة كليًّا.

ويقدم iPad mini أداء أسرع بنسبة تصل لغاية 80 في المئة مقارنة بالجيل السابق؛ ما يجعله جهاز iPad mini الأكثر قدرة على الإطلاق.

ويوفر منفذ USB-C الجديد اتصالاً أسرع، كما توفر موديلات الاتصال الخلوي المزودة بتكنولوجيا 5G المزيد من المرونة لمهام الهاتف المتحرك.

وتتيح الكاميرات المتطورة الجديدة ونمط "في الوسط" ودعم Apple Pencil (الجيل الثاني) طرقًا جديدة للمستخدمين لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والتواصل مع أحبائهم بتسجيل ألمع الأفكار أينما يأتيهم الإلهام.

ويتوافر جهاز iPad mini الجديد للطلب بدءًا من اليوم، وسيتوافر في المتاجر بدءًا من يوم الجمعة 24 سبتمبر.

وفي هذا الصدد قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة Apple: "‏‏iPad mini جهاز لا يُضاهَى؛ فهو سهل الحمل، ومتعدد الاستخدامات، يناسب المهام اليومية وحتى التطبيقات الإبداعية وتطبيقات الأعمال. ومع شاشة Liquid Retina الجديدة التي تغطي الواجهة بالكامل، والارتقاء بالأداء إلى مستويات غير مسبوقة، والكاميرات الأمامية والخلفية الجديدة المتطورة، ونمط (في الوسط)، ومنفذ USB-C، وشبكة 5G، ودعم Apple Pencil، فإن iPad mini الجدي يُعتبر قفزة نوعية هائلة على حجم يدك".

ويقدم iPad mini الجديد تجربة مذهلة، ويأتي بمجموعة جديدة ورائعة من الألوان، تضم الوردي، وضوء النجوم، والليلكي، والرمادي الفلكي. ويتميز iPad mini بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 8.3 إنش ذات حواف ضيقة، وبالمساحة المدمجة نفسها.

وستنبض الصور ومقاطع الفيديو بالحياة، وستظهر مباشرة على سطح الزجاج بفضل التكنولوجيات المتطورة، مثل السطوع بدرجة 500 شمعة/ المتر المربع، ومجموعة الألوان الكبيرة (P3)، وطلاء الشاشة المضاد للانعكاس، وتكنولوجيا True Tone، والشاشة المصفحة بالكامل.

وتوفر مكبرات الصوت الاستيريو في الوضع الأفقي مع الشاشة الجديدة تجربة مشاهدة أفلام خيالية.

وتم تعزيز تصميم الشاشة الذي يغطي الواجهة بالكامل من خلال مستشعر Touch ID متحرك مدمج في الزر العلوي لجهاز iPad mini. ويتيح مستشعر Touch ID سهولة الاستخدام نفسها، والتحقق الآمن الذي يعرفه المستخدمون ويفضلونه لفتح iPad mini، أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات، أو استخدام Apple Pay.

كما يدعم iPad mini الآن Apple Pencil (الجيل الثاني)، الذي يتم توصيله مغناطيسيًّا بجهاز iPad mini للشحن اللاسلكي والاقتران.

شريحة A15 Bionic

يتميز iPad mini بأداء غير مسبوق بفضل شريحة A15 Bionic الجديدة بتصميمها الفعال المذهل الذي يقدم عمر بطارية يدوم طوال اليوم.

وتقدم وحدة المعالجة المركزية سداسية النوى أداء أعلى بنسبة 40 في المئة، بينما تقدم وحدة معالجة رسومات الغرافيك خماسية النوى قفزة نوعية في الأداء بنسبة 80 في المئة مقارنة بالجيل السابق من أجهزة iPad mini.

وتتعامل شريحة A15 Bionic في iPad mini مع المهام الأكثر تطلبًا، بدءًا من الألعاب الغنية برسومات الغرافيك وحتى التطبيقات الاحترافية التي يستخدمها المصممون والطيارون والأطباء وغيرهم الكثير.

ويُعد iPad mini بفضل تصميمه المصغر وأدائه غير المسبوق الجهاز المثالي الذي يمكن للمستخدمين حمله معهم إلى أي مكان.

ويدعم وظائف التعلم الآلي المتطورة المحرك العصبي Engine‏ ‏Neural مع 16 نواة ومسرعات التعلم الآلي الجديدة في وحدة المعالجة المركزية لتوفير مهام تعلم آلي أسرع مرتين من قبل.

وعند العمل مع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الغرافيك يرتقي المحرك العصبي Neural Engine بالتطبيقات إلى مستوى جديد تمامًا، مثل التعرف على الصور، وتعلم اللغات الطبيعية.

ويأتي نظام iPadOS 15 بميزات التعلم الآلي الجديدة القوية التي تشمل ميزة Live Text التي تستخدم الذكاء الموجود على الجهاز للتعرف على النص في الصور، وتسمح للمستخدمين باتخاذ أي إجراء بخصوصها، إضافة إلى ترجمة النص في الصور إلى سبع لغات مختلفة.

نمط "في الوسط"

تتوافر تجربة نمط "في الوسط" الآن على iPad Pro وiPad mini؛ وهو ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمكالمات فيديو أكثر تفاعلاً. وتعمل الكاميرا الأمامية المحدثة الواسعة للغاية مع مستشعر 12MP جديد ونطاق رؤية أوسع على تمكين نمط "في الوسط"؛ ما يعمل على تحريك الكاميرا تلقائيًّا لإبقاء المستخدمين في الصورة أثناء تحركهم. وعندما ينضم الآخرون فإن الكاميرا تكتشفهم، وتقوم بالتصغير بسلاسة لإدراجهم في المكالمة بسهولة.

وتتضمن الكاميرا الخلفية الآن مستشعر 12MP مع Focus Pixels، وفتحة عدسة أوسع لالتقاط صور أكثر وضوحًا تنبض بالحياة. كما تحتوي الكاميرا الخلفية على فلاش True Tone؛ وهو ما يجعلها مثالية لالتقاط الصور في الإضاءة الخافتة. وبفضل معالج إشارة الصور الجديد في شريحة A15 Bionic سيشاهد المستخدمون صورًا طبيعية واضحة مع ميزة HDR الذكية؛ ما يُحسِّن جودة الصورة من خلال استعادة التفاصيل في الظلال والضوء.

شبكة 5G

مع توافُر إمكانية الاتصال عبر شبكة 5G الآن على iPad mini يمكن للعملاء القيام بالمزيد من خلال اتصال لاسلكي أسرع أينما كانوا. كما تتيح شبكة 5G لجهاز iPad mini الوصول إلى سرعات قصوى، تصل لغاية 3.5Gbps في الظروف المثالية.

ويمكن للمستخدمين الآن البقاء على اتصال وزيادة إنتاجيتهم أينما كانوا بدءًا من الأنشطة اليومية مثل الألعاب، إلى عمل الفنيين في المواقع الميدانية.

وإضافة إلى الدعم المستمر لشبكة Gigabit LTE وeSIM، يوفر iPad mini مرونة مذهلة عندما يحتاج المستخدمون إلى الاتصال. كما تضمن شبكة Wi-Fi 6 اتصالات Wi-Fi أسرع.

ويأتي iPad mini الآن بمنفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة تصل لغاية 5Gbps، وهو أسرع 10 مرات من الجيل السابق، ويتصل بمنظومة ضخمة من إكسسوارات USB-C، بما في ذلك الكاميرات ووحدات التخزين والشاشات الخارجية، بوضوح يصل إلى 4K.

ويتيح منفذ USB-C مهام مدخلات ومخرجات بالنطاق الترددي العالي للمستخدمين العاديين والمحترفين المبدعين على حد سواء، وهو مثالي للمصور الذي يوصل الكاميرات خلال التصوير في الموقع، أو عند قيام الطبيب بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية عن بعد.

تجربة iPad أبسط

ويأتي iPadOS 15‏ بميزات جديدة، تستفيد من الإمكانات الفريدة لجهاز iPad؛ ما يساعد المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم، ويصل بتعدد استخدامات iPad mini إلى مستويات أعلى. ويتيح تنسيق الأدوات الجديد على الشاشة الرئيسة ومكتبة التطبيقات طرقًا أكثر بساطة لتخصيص iPad mini وتنظيم التطبيقات.

وأصبح تطبيق الملاحظات يعمل على مستوى النظام بالكامل بفضل ميزة الملاحظات السريعة، ويتيح طرقًا جديدة للتعاون والتنظيم، سواء عند الكتابة بلوحة المفاتيح، أو باستخدام Apple Pencil.

ويأتي تطبيق الترجمة إلى iPad بميزات جديدة، تجعل المحادثات أسهل وطبيعية أكثر، من بينها ميزة الترجمة التلقائية، وعرض "وجهًا لوجه".

وأصبح تعدُّد المهام أكثر سهولة؛ ما يجعل ميزات مثل Split View وSlide Over أسهل في الاكتشاف والاستخدام وأكثر قوة.

وتستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور، والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لصورة واجهة متجر أن تحتوي على رقم هاتف. ويملك المستخدمون خيار إجراء مكالمة لذلك الرقم.

كما تتيح ميزة التركيز للمستخدمين فلترة الإشعارات تلقائيًّا بناء على ما يقومون به، مثل العمل أو القراءة أو التمرين أو ممارسة الألعاب أو النوم.

وتبدو مكالمات FaceTime أكثر تلقائية بفضل الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد. والآن توفر مكالمات FaceTime الجماعية خيار عرض صور المشاركين داخل مربعات بالحجم نفسه في شكل عرض جديد كشبكة.

الإكسسوارات

يحوِّل Apple Pencil (الجيل الثاني) iPad mini إلى صحيفة رقمية وكراسة رسم، يمكن للمستخدمين اصطحابها في أي مكان.

وبفضل الشحن اللاسلكي والاقتران ودعم النقر المزدوج، يوفر Apple Pencil دقة بكسل مثالية، ومدة انتظار منخفضة رائدة في هذا المجال؛ ما يجعل الكتابة سهلة وطبيعية، مثل استخدام الورقة والقلم.

إن Smart Folio الجديد المصمم لجهاز iPad mini عبارة عن غطاء نحيف وخفيف الوزن، يمكن فتحه لتنبيه الجهاز وإغلاقه لإعادته إلى نمط الإسبات.

ويأتي Smart Folio الآن بألوان خلابة، تتناسق مع ألوان iPad mini الجديدة: الأسود، والأبيض، والكرزي الداكن، والخزامى، والبرتقالي المضيء.

iPad والبيئة

ويتميز iPad mini بهيكل مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة؛ ما يُعدُّ إنجازًا بارزًا؛ إذ أصبح كل موديل في مجموعة iPad يحتوي الآن على هيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة. كما يستخدم iPad mini القصدير المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة، وعناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في القطع المغناطيسية في الهيكل ومكبرات الصوت.

وأصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، التي تشمل سلسلة توريد التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 في المئة بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوفر

يتوافر iPad mini الجديد للطلب بدءًا من اليوم على apple.com/ store‏‏ وفي تطبيق Apple Store في 28 دولة ومنطقة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وسيتوافر بدءًا من يوم الجمعة 24 سبتمبر.

تتوافر موديلات Wi-Fi لجهاز iPad mini بسعر يبدأ من 2.129 دولارًا أمريكيًّا، وتبدأ موديلات Wi-Fi + Cellular بسعر 2.729 دولارًا، ويأتي iPad mini الجديد بسعة 64GB و256GB باللون الوردي، وضوء النجوم، والبنفسجي، والرمادي الفلكي.

ويتوافر بـiPadOS 15 نظام التشغيل القوي المصمم خصيصًا لجهاز iPad بدءًا من يوم الاثنين 20 سبتمبر، ويتم شحنه مجانًا مع جهاز iPad mini الجديد. وسيتوافر PadOS 15 كتحديث مجاني لأجهزة iPad mini 4 أو أحدث، وiPad Air 2 أو أحدث، وiPad الجيل الخامس أو أحدث، وجميع موديلات iPad Pro.

وApple Pencil (الجيل الثاني) متوافر للشراء بشكل منفصل، ويتوافق مع iPad mini بسعر 529 دولارًا أمريكيًّا.

وتتوافر أغطية Smart Folio الجديدة لجهاز iPad mini بسعر 249 دولارًا بـاللون (الأسود، والأبيض، والكرزي الداكن، والخزامى، والبرتقالي المضيء).