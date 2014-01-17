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"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد عسير

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي، 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة؛ مؤكدًا مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

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خلال أسبوع.. 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد عسير
سبق

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي، 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة؛ مؤكدًا مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:10 AM

خلال أسبوع.. 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد عسير

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي، 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة؛ مؤكدًا مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

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