النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبادرة دعم السعوديين في خدمة التوصيل 15 ريالاً لكل طلب بحد أعلى 3 آلاف

أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين

أكدت صفحة العمل الحر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على "تويتر" أن قيمة دعم مبادرة العاملين السعوديين والسعوديات في خدمة توصيل الطلبات والذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين تبلغ 15 ريالاً لكل طلب توصيل منجز وبحد أقصى 3000 ريال (200 طلب منجز).

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عددٍ من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأوضح الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعمًا ماليًا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 / 4 /2020م.

وبيَّن أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توصيل الطلبات صندوق تنمية الموارد البشرية منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مبادرة دعم السعوديين في خدمة التوصيل 15 ريالاً لكل طلب بحد أعلى 3 آلاف
سبق

أكدت صفحة العمل الحر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على "تويتر" أن قيمة دعم مبادرة العاملين السعوديين والسعوديات في خدمة توصيل الطلبات والذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين تبلغ 15 ريالاً لكل طلب توصيل منجز وبحد أقصى 3000 ريال (200 طلب منجز).

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عددٍ من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأوضح الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعمًا ماليًا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 / 4 /2020م.

وبيَّن أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:34 AM

مبادرة دعم السعوديين في خدمة التوصيل 15 ريالاً لكل طلب بحد أعلى 3 آلاف

أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
12,952

أكدت صفحة العمل الحر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على "تويتر" أن قيمة دعم مبادرة العاملين السعوديين والسعوديات في خدمة توصيل الطلبات والذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين تبلغ 15 ريالاً لكل طلب توصيل منجز وبحد أقصى 3000 ريال (200 طلب منجز).

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عددٍ من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأوضح الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعمًا ماليًا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 / 4 /2020م.

وبيَّن أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,652
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,967

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة