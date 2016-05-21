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رئيس الأمر بالمعروف بالأفلاج يزور مشرف كليات جامعة سطام

اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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رئيس الأمر بالمعروف بالأفلاج يزور مشرف كليات جامعة سطام
سبق

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:32 PM

رئيس الأمر بالمعروف بالأفلاج يزور مشرف كليات جامعة سطام

اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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