النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباطن يضاعف من متاعب العين في قاع الترتيب بثنائية

نجح فريق الباطن في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولات الـ6 الماضية بتغلبه على ضيفه العين متذيل جدول الترتيب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن في ختام مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير.

شهد الشوط الأول احتساب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء نتيجة ملامسة الكرة ليد مدافع العين، فشل هداف الفريق الأنغولي فابيو أيبو أبرو في ترجمتها داخل الشباك (34).

وتمكن أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب العين عمر السحيمي بالخطأ بمرماه بعد أن حول عرضية يوسف الجبلي برأسه داخل الشباك، وكفر المهاجم الأنغولي عن ذنبه بإضاعة ركلة الجزاء حينما أضاف الهدف الثاني للباطن حينما تلقى عرضية من ضيف الله القرني داخل منطقة العمليات، هيأها لنفسه وسددها داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم الثاني عند الدقيقة (75) رافعاً رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في صدارة قائمة الهدافين مناصفة مع السويدي كارلوس ستراندبيرج.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع عن طريق المحترف الفنزويلي خوانبي من ركلة حرة ثابتة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الباطن يضاعف من متاعب العين في قاع الترتيب بثنائية
سبق

نجح فريق الباطن في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولات الـ6 الماضية بتغلبه على ضيفه العين متذيل جدول الترتيب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن في ختام مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير.

شهد الشوط الأول احتساب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء نتيجة ملامسة الكرة ليد مدافع العين، فشل هداف الفريق الأنغولي فابيو أيبو أبرو في ترجمتها داخل الشباك (34).

وتمكن أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب العين عمر السحيمي بالخطأ بمرماه بعد أن حول عرضية يوسف الجبلي برأسه داخل الشباك، وكفر المهاجم الأنغولي عن ذنبه بإضاعة ركلة الجزاء حينما أضاف الهدف الثاني للباطن حينما تلقى عرضية من ضيف الله القرني داخل منطقة العمليات، هيأها لنفسه وسددها داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم الثاني عند الدقيقة (75) رافعاً رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في صدارة قائمة الهدافين مناصفة مع السويدي كارلوس ستراندبيرج.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع عن طريق المحترف الفنزويلي خوانبي من ركلة حرة ثابتة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:37 PM
اخر تعديل
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
07:04 PM

الباطن يضاعف من متاعب العين في قاع الترتيب بثنائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
683

نجح فريق الباطن في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولات الـ6 الماضية بتغلبه على ضيفه العين متذيل جدول الترتيب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن في ختام مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير.

شهد الشوط الأول احتساب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء نتيجة ملامسة الكرة ليد مدافع العين، فشل هداف الفريق الأنغولي فابيو أيبو أبرو في ترجمتها داخل الشباك (34).

وتمكن أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب العين عمر السحيمي بالخطأ بمرماه بعد أن حول عرضية يوسف الجبلي برأسه داخل الشباك، وكفر المهاجم الأنغولي عن ذنبه بإضاعة ركلة الجزاء حينما أضاف الهدف الثاني للباطن حينما تلقى عرضية من ضيف الله القرني داخل منطقة العمليات، هيأها لنفسه وسددها داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم الثاني عند الدقيقة (75) رافعاً رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في صدارة قائمة الهدافين مناصفة مع السويدي كارلوس ستراندبيرج.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع عن طريق المحترف الفنزويلي خوانبي من ركلة حرة ثابتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,076
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة