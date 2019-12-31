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"مدني جازان" تتفاعل مع تنبيهات الأمطار الرعدية: لا تقربوا الأودية

دعا إلى اتباع الإرشادات واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

مدني جازان الدفاع المدني جازان أمطار رعدية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تتفاعل مع تنبيهات الأمطار الرعدية: لا تقربوا الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
09:43 AM

"مدني جازان" تتفاعل مع تنبيهات الأمطار الرعدية: لا تقربوا الأودية

دعا إلى اتباع الإرشادات واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الريث، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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