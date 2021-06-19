النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع

تعليق سير جميع المركبات وإبقاء العمال داخل المصانع ومواقع البناء

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أمس، إجراءات جديدة لمواجهة كوفيد-19 تشمل تعليق التنقلات داخل البلاد لمدة ستة أسابيع، في وقت بلغ معدل الإصابات مستوىً قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كل المركبات (التي تقل) الركاب ستتوقف" عن العمل. كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ أمس الجمعة الساعة العاشرة ليلًا، وستبقى سارية ستة أسابيع على الأقل.

وسجلت أوغندا 70893 إصابة بكوفيد-19، بينها 582 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع
سبق

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أمس، إجراءات جديدة لمواجهة كوفيد-19 تشمل تعليق التنقلات داخل البلاد لمدة ستة أسابيع، في وقت بلغ معدل الإصابات مستوىً قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كل المركبات (التي تقل) الركاب ستتوقف" عن العمل. كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ أمس الجمعة الساعة العاشرة ليلًا، وستبقى سارية ستة أسابيع على الأقل.

وسجلت أوغندا 70893 إصابة بكوفيد-19، بينها 582 وفاة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:18 AM

بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع

تعليق سير جميع المركبات وإبقاء العمال داخل المصانع ومواقع البناء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
379

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أمس، إجراءات جديدة لمواجهة كوفيد-19 تشمل تعليق التنقلات داخل البلاد لمدة ستة أسابيع، في وقت بلغ معدل الإصابات مستوىً قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كل المركبات (التي تقل) الركاب ستتوقف" عن العمل. كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ أمس الجمعة الساعة العاشرة ليلًا، وستبقى سارية ستة أسابيع على الأقل.

وسجلت أوغندا 70893 إصابة بكوفيد-19، بينها 582 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة