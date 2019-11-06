"مكتبة الملك عبدالعزيز" توسّع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة وتطلق "مكتبة الناشئة"

تشمل محاكاة سينمائية ومرسمًا للفنون والمهارات الإبداعية

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الناشئة، التي تسعى لإكساب الناشئة من عمر 10-15 سنة مجموعةً من المهارات في الثقافة والفنون والمعرفة المكملة لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية، وتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة، وتنمية قدراتهم وإطْلاعهم على العلوم المتنوعة، كما تهدف للمساهمة في تحقيق الوعي بأهمية القراءة والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، إضافة لاستثمار طاقات الناشئة، وتقديم برامج وفعاليات جاذبة ودورات تدريبية هادفة.

وتعتبر مكتبة الناشئة، التي تأتي بعد أن أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز الكثير من الفروع للأطفال والنساء والرجال؛ أحد أهم المستهدفات العمرية التي تسعى من خلالها إلى توفير مصادر المعلومات بشتى أنواعها الورقية والرقمية، وتنظيمها بصورة تكفل سهولة الوصول إليها، والاستفادة من محتواها وتنوع وتنمية مصادر المعلومات الموثوقة.

وتتكوّن مكتبة الناشئة التي صٌمّمت بشكل يتماشى مع رغبات الفئة العمرية المستهدفة؛ من: قاعة القراءة والاطلاع، ومصادر معلومات (كتب- مجلات- موسوعات)، ومراكز بحثية ومواد سمعية بصرية، وعرض سينمائي، ومرسم للفنون التشكيلية، وألعاب ذهنية وحركية.

وتأتي فكرة إنشاء مكتبة خاصة بالناشئة، التي انطلقت حديثاً؛ استكمالاً للدور الريادي الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز في نشر الثقافة، وتوسيع دائرة خدماتها في صناعة المعرفة لتلك الفئة العمرية؛ لربطها بمعامل الثقافة الحقيقية؛ لإتاحة الفرص أمام حاجات الموهوبين، وتطويرها وتعزيز روح القيادة والعمل المشترك والخدمة المجتمعية؛ حيث تسعى مكتبة الملك عبدالعزيز لتسخير كل إمكاناتها لخدمة المواطنين والمقيمين، وتوفير ما لديها في سبيل دعم القطاع الثقافي والمعرفي.

