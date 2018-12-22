النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس هيئة حقوق الإنسان يعقد جلسته الخامسة.. ويقر استراتيجية الهيئة

الأعضاء اطلعوا على مجمل الاجتماعات التي جرت مع عدد من الجهات

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة الخامسة للسنة الثانية، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس المجلس.

واطلع أعضاء المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين الهيئة وعدد من الجهات خلال الفترة الماضية، الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره للإشادة التي تجدها الهيئة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، واعتزازها بما تقدمه الهيئة من جهود في هذا المجال.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها إقرار استراتيجية هيئة حقوق الإنسان، الذي انتهى المجلس إلى إقرارها، واتخاذها ما يلزم حيال الموضوعات الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس هيئة حقوق الإنسان يعقد جلسته الخامسة.. ويقر استراتيجية الهيئة
سبق

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة الخامسة للسنة الثانية، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس المجلس.

واطلع أعضاء المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين الهيئة وعدد من الجهات خلال الفترة الماضية، الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره للإشادة التي تجدها الهيئة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، واعتزازها بما تقدمه الهيئة من جهود في هذا المجال.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها إقرار استراتيجية هيئة حقوق الإنسان، الذي انتهى المجلس إلى إقرارها، واتخاذها ما يلزم حيال الموضوعات الأخرى.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:05 PM

مجلس هيئة حقوق الإنسان يعقد جلسته الخامسة.. ويقر استراتيجية الهيئة

الأعضاء اطلعوا على مجمل الاجتماعات التي جرت مع عدد من الجهات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
184

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة الخامسة للسنة الثانية، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس المجلس.

واطلع أعضاء المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين الهيئة وعدد من الجهات خلال الفترة الماضية، الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره للإشادة التي تجدها الهيئة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، واعتزازها بما تقدمه الهيئة من جهود في هذا المجال.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها إقرار استراتيجية هيئة حقوق الإنسان، الذي انتهى المجلس إلى إقرارها، واتخاذها ما يلزم حيال الموضوعات الأخرى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة