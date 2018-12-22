مجلس هيئة حقوق الإنسان يعقد جلسته الخامسة.. ويقر استراتيجية الهيئة

الأعضاء اطلعوا على مجمل الاجتماعات التي جرت مع عدد من الجهات

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة الخامسة للسنة الثانية، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس المجلس.

واطلع أعضاء المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين الهيئة وعدد من الجهات خلال الفترة الماضية، الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره للإشادة التي تجدها الهيئة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، واعتزازها بما تقدمه الهيئة من جهود في هذا المجال.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها إقرار استراتيجية هيئة حقوق الإنسان، الذي انتهى المجلس إلى إقرارها، واتخاذها ما يلزم حيال الموضوعات الأخرى.