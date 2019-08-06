منها 605 قضايا طبية.. مركز "937" تلقّى 2966 بلاغًا في شوال

"صحة الرياض" أغلقت 11 مجمعًا طبيًّا بعد رصد ملاحظات

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، 11 مجمعًا طبيًّا ومنشأتين للنظارات بمدينة الرياض خلال شهر شوال الماضي، بعد رصد مخالفات غير نظامية تهدّد صحة وسلامة المرضى والمراجعين.

وتم توقيع غرامات مالية وعقوبات إدارية بحق عدد آخر من المنشآت الصحية الخاصة.

وقالت "صحة الرياض": إدارة الالتزام نفذت جولات رقابية خلال شهر شوال الماضي، ضبطت خلالها عددًا من المنشآت الصحية المخالفة، وأصدرت عقوبات مالية وإدارية، وأحالت عددًا من المؤسسات المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية.



وأضافت: مركز "937" تلقّى 2966 شكوى وبلاغًا؛ منها 605 قضايا طبية، وقد كان شهر شوال الأكثر من حيث الشكاوي الطبية مقارنة بعدد الشكاوى في الأشهر الأخرى.

ونوهت "صحة الرياض" إلى أنها تقوم بتنفيذ الجوالات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة بصفة دورية: ثلاث مرات سنويًّا، بالإضافة إلي الحملات التي توجهه فيها الوزارة.

وقالت: الجولات الرقابية مستمرة وبشكل دائم، وستتابع لجان التفتيش بدقة مدى التزام إدارات المستشفيات المغلقة لحين تصحيح أوضاعها من خلال جولاتها الدورية.

ودعت جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المقررة؛ تجنُّبًا للعقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي، وصولًا إلى إلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفات.