"العسيري" يحتفل بزواجه

احتفل النقيب عبدالله محمد العسيري، أحد منسوبي شرطة المخواة، بزواجه من كريمة محمد حوبان آل راوي بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط.
"سبق" تبارك للنقيب العسيري، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل النقيب عبدالله محمد العسيري، أحد منسوبي شرطة المخواة، بزواجه من كريمة محمد حوبان آل راوي بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط.
"سبق" تبارك للنقيب العسيري، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل النقيب عبدالله محمد العسيري، أحد منسوبي شرطة المخواة، بزواجه من كريمة محمد حوبان آل راوي بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط.
"سبق" تبارك للنقيب العسيري، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل النقيب عبدالله محمد العسيري، أحد منسوبي شرطة المخواة، بزواجه من كريمة محمد حوبان آل راوي بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط.
"سبق" تبارك للنقيب العسيري، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.