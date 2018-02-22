أبا الخيل: سنلتقي رئيس هيئة الرياضة لبحث تطوير ملاعب الجامعة

النصر يسعى لنَيْل ملعب جامعة الإمام

أكد الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن الجامعة مقبلة على استثمار رياضي كبير خلال المرحلة المقبلة بمشيئة الله.

وفي سؤال لـ "سبق " عن ماهية التعاون بين الجامعة وهيئة الرياضة قال أباالخيل: "نحن سعداء بالتواصل مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في هذا الشأن، وسعدنا أكثر بما سمعناه عما يخص تطوير المنشآت الرياضية بجامعة الإمام، خاصة ملعب كرة القدم. وهذه البادرة والمبادرة الرائعة من قِبل رئيس الهيئة سيكون لها أثر إيجابي وقوي في تفعيل هذه المنشآت، والاستفادة منها، واستثمارها وفق الآليات المناسبة والأنظمة والتعليمات التي تعمل بها الجامعة في هذا المجال".

وأكد مدير جامعة الإمام أنه سيكون هناك لقاء، تُدرس من خلاله هذه الجوانب من اتجاهاتها ومعطياتها كافة، وتُعطَى الأهمية بما يخدم كل من يهتم بالرياضة من لاعبين ومدربين ومشرفين.. وسنرى ذلك على أرض الواقع قريبًا بإذن الله تعالى، وفق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - اللذين دائمًا وأبدًا ما يسددان ويدعمان كل الجهود المختلفة والمتنوعة، وخصوصًا ما يُعنى بالشباب والشابات وأبناء هذا الوطن على مختلف مستوياتهم، وتنوع تخصصاتهم، وذلك وفقًا لأهداف ومبادئ رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن أنباء أكدت أن نادي النصر بدأ يفاوض الجامعة من أجل الحصول على ملعبه لإقامة بعض مبارياته في الدوري وغيره؛ وذلك على غرار غريمه التقليدي (نادي الهلال)، الذي ظفر بملعب جامعة الملك سعود.