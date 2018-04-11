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المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس لـ110

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:38 PM

المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس لـ110

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

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