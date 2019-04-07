شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول

ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول
ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
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شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسولعبدالله البرقاوي سبق 2019-04-07
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:01 AM
شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول
ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
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