شرطة الرياض تضبط تشكيلًا عصابيًّا أدار شبكة للتسول

ضبطت شرطة الرياض، تشكيلًا عصابيًّا من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عددًا من الأطفال والنساء وكبار السن.