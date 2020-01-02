صبة خرسانية تسقط على 3 أشخاص بتبوك.. وفاة وإصابتان

في حي الشفاء والدفاع المدني باشر.. المصابون حالتهم مستقرة

توفي مقيم عربي وأصيب اثنان آخران من الجنسية الآسيوية نتيجة انهيار صبة خرسانية في موقع عمل لإحدى مؤسسات المقاولات أثناء صب الخرسانة.

وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه وفي تمام الساعة ١١:١٦ من هذا اليوم الخميس الموافق ٧-٥-١٤٤١هـ، وردنا في مركز التحكم والتوجية في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغ يفيد فيه عن سقوط صبة خرسانية على عدد من الأشخاص في حي الشفاء،

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة متخصصة للانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني للموقع. .



وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط صبة خرسانية أرضية على عدد ثلاث أشخاص احتجزوا أسفل الانهيار، وذلك أثناء عملهم لمجرى صرف صحي بعمق مترين تقريباً وعرض متر واحد، وذلك في الارتداد الخلفي لأحد المباني، نتج عن الحادث وفاة شخص من الجنسية العربية وإصابة شخصين من الجنسية الآسيوية، تم إخراجهم من قبل فرق الإنقاذ ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

كما تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.