أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف اليوم، عن إيقاف المياه المحلاة في محافظة القطيف وقراها مساء يوم غدٍ الجمعة لمدة يومين، وذلك لتنفيذ ربط خزانات المياه مع الخط الناقل الرئيسي للمياه في محافظة القطيف. وأوضحت الإدارة العامة للمياه بمحافظة القطيف, أنه سيتم تعويض المياه المحلاة في المحافظة بمياه الآبار، حاثةً على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وموجهة إلى أنه سيتم تزويد المشتركين بالمياه عن طريق صهاريج المياه عبر الاتصال على الرقم الموحد 939.

إيقاف ضخ المياه المحلاة مساء غدٍ لمدة يومين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-20 أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف اليوم، عن إيقاف المياه المحلاة في محافظة القطيف وقراها مساء يوم غدٍ الجمعة لمدة يومين، وذلك لتنفيذ ربط خزانات المياه مع الخط الناقل الرئيسي للمياه في محافظة القطيف.

وأوضحت الإدارة العامة للمياه بمحافظة القطيف, أنه سيتم تعويض المياه المحلاة في المحافظة بمياه الآبار، حاثةً على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وموجهة إلى أنه سيتم تزويد المشتركين بالمياه عن طريق صهاريج المياه عبر الاتصال على الرقم الموحد 939.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 03:04 PM

إيقاف ضخ المياه المحلاة مساء غدٍ لمدة يومين لتنفيذ ربط الخزانات مع الخط الناقل الرئيسي في محافظة القطيف





A A A





21 مشاركة

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف اليوم، عن إيقاف المياه المحلاة في محافظة القطيف وقراها مساء يوم غدٍ الجمعة لمدة يومين، وذلك لتنفيذ ربط خزانات المياه مع الخط الناقل الرئيسي للمياه في محافظة القطيف.

وأوضحت الإدارة العامة للمياه بمحافظة القطيف, أنه سيتم تعويض المياه المحلاة في المحافظة بمياه الآبار، حاثةً على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وموجهة إلى أنه سيتم تزويد المشتركين بالمياه عن طريق صهاريج المياه عبر الاتصال على الرقم الموحد 939.