"آل الشيخ" يرأس وفد "الشورى" المشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة

سيناقش عددًا من الموضوعات التي يشتمل عليها جدول أعماله

يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غدًا السبت، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك على رأس وفد من مجلس الشورى.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات التي يشتمل عليها جدول أعماله، كما سيستعرض رؤساء المجالس عبر كلماتهم أهم المواقف والتحديات التي تشهدها الأمة العربية، بجانب اطلاعهم على عرض لأهم المبادرات التي قام بها البرلمان العربي خلال العام 2021م.

وسيبحث الرؤساء خلال المؤتمر اعتماد مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وذلك انسجامًا مع الرؤى والمقترحات التي قدمتها المملكة للبرلمان في هذا الصدد انطلاقًا من رؤية المملكة 2030م في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم؛ حيث من المنتظر أن يصدر البرلمان العربي بيانًا تفصيليًا وختاميًا لأعماله وقراراته بشأن الوثيقة.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس في المؤتمر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبوثنين، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي عبد الله بن عبد العزيز العيفان، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني.

من جانب ثان شهدت الاجتماعات التحضيرية لعقد المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية، مشاركة فاعلة من أعضاء وفد المملكة؛ حيث شارك عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبواثنين، في أعمال اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر؛ حيث أجمع ممثلو الدول الأعضاء بالبرلمان في اللجنة التحضيري على تأييد مواقف المملكة من الأزمة اليمنية لإدانة الاعتداءات الغادرة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

كما ناقشت اللجنة التحضيرية عددًا من المقترحات والرؤى التي تقدمت بها المملكة، والتي تأتي في إطار متسق مع المبادرات التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية والإقليمية، كما بحثت عددًا من الموضوعات في مجالات مكافحة الإرهاب من حيث المكافحة في مجال التصدي والعمل على تجفيف منابعه وتمويله، وقضايا الأمن المائي والغذائي والتعليم، التي تحقق فيها المملكة تقدمًا كبيرًا تجعل منها تجارب وخبرات للاستفادة.