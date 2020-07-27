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معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟!

مطالبات ووعد بالإنجاز لم يتحقق إلا في مواقع.. و"نقل جازان" لا تجيب

تواصل ازدحام الطريق الرابط بين صبيا ومحافظة العيدابي والمحافظات الأخرى، بسبب وصلة ازدواج الطريق مقابل المنطقة الصناعية بصبيا؛ وسط تساؤلات عن موعد نهاية الطريق في ظل تعثره لسنوات طويلة ووعود متكررة.

وطالب المارة بطريق صبيا - العيدابي، الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية لتسريع العمل وإنهاء الطريق الرابط بين صبيا والعيدابي لما يسببه من زحام متكرر على مدار الساعة بسبب ضيق الطريق البديل وكثافة الحركة في تلك المواقع.

يشار إلى أن وزارة النقل وعدت منذ أكثر من عام بإنجاز المشروع في تلك المواقع إلا أن مواقع تبقت لم تنته الأعمال بها مما سبب معاناة للمارة.

صبيا ازدحام الطريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟!
سبق

تواصل ازدحام الطريق الرابط بين صبيا ومحافظة العيدابي والمحافظات الأخرى، بسبب وصلة ازدواج الطريق مقابل المنطقة الصناعية بصبيا؛ وسط تساؤلات عن موعد نهاية الطريق في ظل تعثره لسنوات طويلة ووعود متكررة.

وطالب المارة بطريق صبيا - العيدابي، الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية لتسريع العمل وإنهاء الطريق الرابط بين صبيا والعيدابي لما يسببه من زحام متكرر على مدار الساعة بسبب ضيق الطريق البديل وكثافة الحركة في تلك المواقع.

يشار إلى أن وزارة النقل وعدت منذ أكثر من عام بإنجاز المشروع في تلك المواقع إلا أن مواقع تبقت لم تنته الأعمال بها مما سبب معاناة للمارة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:56 AM

معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟!

مطالبات ووعد بالإنجاز لم يتحقق إلا في مواقع.. و"نقل جازان" لا تجيب

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,201

تواصل ازدحام الطريق الرابط بين صبيا ومحافظة العيدابي والمحافظات الأخرى، بسبب وصلة ازدواج الطريق مقابل المنطقة الصناعية بصبيا؛ وسط تساؤلات عن موعد نهاية الطريق في ظل تعثره لسنوات طويلة ووعود متكررة.

وطالب المارة بطريق صبيا - العيدابي، الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية لتسريع العمل وإنهاء الطريق الرابط بين صبيا والعيدابي لما يسببه من زحام متكرر على مدار الساعة بسبب ضيق الطريق البديل وكثافة الحركة في تلك المواقع.

يشار إلى أن وزارة النقل وعدت منذ أكثر من عام بإنجاز المشروع في تلك المواقع إلا أن مواقع تبقت لم تنته الأعمال بها مما سبب معاناة للمارة.

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