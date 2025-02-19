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محطم "صرافات الدرب" معتل نفسيًا واضطراباته متكررة بقريته

شرطة جازان أطاحت به وأقرّ بارتكاب بما نُسب إليه من جرائم

كشفت مصادر محلية في محافظة الدرب بمنطقة جازان، أن المتهم الذي ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بتحطيم الصرافات الآلية بالمحافظة، معتل نفسيًا، وتتكرر عليه الاضطرابات في قريته.

وتفصيلاً، ألقت شرطة جازان القبض على شخص في العقد الثالث من العمر بتهمة تحطيم شاشات صرافات في المحافظة، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعددٍ من البنوك في محافظة الدرب.

وأضاف متحدث الشرطة أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم أقرّ بارتكاب بما نُسب إليه بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

جازان محافظة الدرب الصرافات الآلية شرطة جازان

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محطم "صرافات الدرب" معتل نفسيًا واضطراباته متكررة بقريته
سبق

كشفت مصادر محلية في محافظة الدرب بمنطقة جازان، أن المتهم الذي ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بتحطيم الصرافات الآلية بالمحافظة، معتل نفسيًا، وتتكرر عليه الاضطرابات في قريته.

وتفصيلاً، ألقت شرطة جازان القبض على شخص في العقد الثالث من العمر بتهمة تحطيم شاشات صرافات في المحافظة، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعددٍ من البنوك في محافظة الدرب.

وأضاف متحدث الشرطة أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم أقرّ بارتكاب بما نُسب إليه بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:43 PM

محطم "صرافات الدرب" معتل نفسيًا واضطراباته متكررة بقريته

شرطة جازان أطاحت به وأقرّ بارتكاب بما نُسب إليه من جرائم

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محمد المواسي - جازان
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3,640

كشفت مصادر محلية في محافظة الدرب بمنطقة جازان، أن المتهم الذي ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامه بتحطيم الصرافات الآلية بالمحافظة، معتل نفسيًا، وتتكرر عليه الاضطرابات في قريته.

وتفصيلاً، ألقت شرطة جازان القبض على شخص في العقد الثالث من العمر بتهمة تحطيم شاشات صرافات في المحافظة، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعددٍ من البنوك في محافظة الدرب.

وأضاف متحدث الشرطة أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم أقرّ بارتكاب بما نُسب إليه بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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