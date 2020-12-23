لأول مرة منذ عقود.. العراق يصدّر الخضار والفاكهة للسعودية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أنها وافقت على تصدير آلاف الأطنان من الخضار والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وذكرت الوزارة في بيان أن "دائرة البستنة صادقت على تصدير 4500 طن من محاصيل الخضار والفواكه المختلفة؛ بغرض تصديرها إلى المملكة عن طريق منفذ عرعر الحدودي".

وأضافت وزارة الزراعة، أن المحاصيل التي سيتم تصديرها إلى السعودية تشمل كلًّا من: (الطماطم، والفلفل، والباذنجان، والخيار، والبصل، والليمون).