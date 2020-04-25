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أعمارهم دون التاسعة.. الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 495 حالة والتي تماثلت للشفاء 105 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات في عموم البلاد.

وقالت الكيلة إنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495".

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: "إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع في يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس".

ووفق روسيا اليوم أضافت: "سجلنا حالتي شفاء في فلسطين لترتفع حالات الشفاء إلى 105 حالات، وحالة انتكاسة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا، لترتفع حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد.

وشددت الكيلة، على أن "عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أعمارهم دون التاسعة.. الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات في عموم البلاد.

وقالت الكيلة إنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495".

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: "إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع في يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس".

ووفق روسيا اليوم أضافت: "سجلنا حالتي شفاء في فلسطين لترتفع حالات الشفاء إلى 105 حالات، وحالة انتكاسة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا، لترتفع حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد.

وشددت الكيلة، على أن "عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:16 PM

أعمارهم دون التاسعة.. الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 26 طفلاً بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 495 حالة والتي تماثلت للشفاء 105 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات في عموم البلاد.

وقالت الكيلة إنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495".

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: "إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع في يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس".

ووفق روسيا اليوم أضافت: "سجلنا حالتي شفاء في فلسطين لترتفع حالات الشفاء إلى 105 حالات، وحالة انتكاسة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا، لترتفع حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد.

وشددت الكيلة، على أن "عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين".

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