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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

اطمأن خلال الاتصال على صحته

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

فيما عبّر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

فيما عبّر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:58 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:29 AM

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

اطمأن خلال الاتصال على صحته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,364

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

فيما عبّر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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